Paes emite multa contra si próprio por jogar lixo na rua

Rio de Janeiro – Em meio à crise da greve dos garis, um vídeo publicado no YouTube colocou o prefeito Eduardo Paes em situação delicada. Nas imagens, ele aparece lançando restos de fruta durante um evento político, em 14 de fevereiro – seis meses depois de entrar em vigor a lei do Lixo Zero, que pune quem joga sujeira no chão. A divulgação do vídeo fez com que o prefeito determinasse a emissão de multa contra ele próprio pela Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb).

O vídeo, postado por Alex Castellar, pré-candidato a deputado estadual pelo PR, lembra a lei municipal. “Parece que o prefeito é do estilo faça o que eu digo mas não faça o que eu faço”, diz a legenda.

Em nota, a assessoria da prefeitura informa que “Eduardo Paes não joga lixo no chão” e que lembra que o hábito vem “sendo combatido pela prefeitura, durante sua gestão”. O texto diz ainda que o prefeito não se lembra de detalhes do episódio.

“O vídeo em questão, efetivamente, não mostra Paes jogando ao chão um pedaço de fruta. Mas ele acredita que, conforme o próprio vídeo indica, tenha lançado o resto de fruta na direção de uma lixeira mais afastada, ou para que um de seus assessores fizesse o descarte em local adequado. Na dúvida, já que o prefeito não se lembra do ocorrido, determinou que a Comlurb emita uma multa a ele próprio, e pede desculpas por um eventual equívoco”.

//www.youtube.com/embed/WcmdAkhNzUk