Padilha confirma saída de Sarney Filho do Meio Ambiente

Brasília – Escalado pelo presidente Michel Temer para organizar o processo de reforma ministerial que o governo terá que fazer até o início de abril, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira, 6,que teve uma conversa com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para tratar do assunto. “Ele sai mesmo no dia 31”, afirmou Padilha.

Segundo o ministro, na conversa, foi explicado que o governo tem como “pressuposto da reforma” buscar nomes “no mesmo patamar” dos atuais. “É importante para que o governo e o ministérios tenham prosseguimento”, destacou.

Padilha lembrou ainda que o presidente quer ministros com “o compromisso de engajamento com o projeto nacional de poder”. O ministro reiterou que o governo quer também um único candidato da base para concorrer à presidência.