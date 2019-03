Outono começa nesta quarta com previsão de chuva e temperatura amena em SP

– O outono deve chegar com chuva e temperatura amena às 18h58 de quarta-feira, 20, no Estado de São Paulo. Diferente do ano passado que predominou o frio, a nova estação, ainda sob influência do fenômeno El Niño, terá características de frio com curta duração.

A semana começou com o ar quente e úmido predominando sobre o Estado de São Paulo. Para esta quarta, teremos passagem de uma frente fria que vai trazer para o Estado de São Paulo ventos frios de origem polar que vão aliviar o calor.

Segundo a Climatempo, nesses dois últimos dias de verão a temperatura deve passar dos 30ºC na capital, litoral e no interior do Estado. Com a entrada de ar mais fresco, a previsão para quarta-feira é de temperatura máxima de 26ºC e mínima de 19ºC. Na quinta-feira, 21, teremos máxima de 24ºC e mínima de 17ºC. Já na sexta-feira, 22, o tempo fica mais frio com temperatura mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.

De acordo com Daniel Orlandi, meteorologista da Climatempo, nestes últimos dois dias de verão há risco de temporais. “Como nos últimos dias tivemos muita chuva na Grande São Paulo, naturalmente o nível dos rios já está alto, com mais esse risco de temporal e previsão de chuva ao longo da semana, não precisa muita coisa (água) para que esses córregos transbordem. Há sim uma grande chance de alagamento e transbordamento de rios”, explica Orlandi.

Segundo Orlandi, uma frente fria se forma por completo no oceano na terça-feira, entre o sul e sudeste do Brasil e instabiliza o tempo tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. “A partir de quarta-feira teremos bastante nebulosidade com previsão de chuva a qualquer hora do dia por causa da passagem e do avanço dessa frente fria”, disse Orlandi.

No sábado, 23, há previsão de poucas aberturas de sol e a temperatura pode subir. Segundo a Climatempo, a máxima prevista é de 25ºC.

Outono será caracterizado por frio de curta duração

O outono, ainda sob fraca atuação do El Niño, terá características de frio com curta duração. O mês de abril não será tão frio, as temperaturas permanecem mais elevadas.

Segundo a Climatempo, as ondas de frio vão vir às vezes com forte intensidade, mas com duração entre dois a quatro dias, depois a temperatura volta a subir e a sensação térmica ficará mais agradável.

Sendo uma estação de transição entre o verão e inverno, verificam-se características de ambas, ou seja, mudanças rápidas nas condições de tempo, maior frequência de chuvas, nevoeiros e registros de geadas em locais serranos das regiões Sudeste e Sul do País.

As primeiras ondas de frio começam a aparecer em maio. A temperatura cairá rapidamente de um dia para o outro, mas não dura por muito tempo e logo teremos a elevação de temperatura.