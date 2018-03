Outono começa hoje; veja o que esperar do clima no Brasil

São Paulo – Com a chegada do outono, moradores do Sudeste e do Centro-Oeste podem se preparar para uma estação um pouco mais seca. Os do Nordeste, no entanto, devem esperar chuvas, e os do Sul, tempestades – mas não por enquanto.

Essas são as previsões gerais do Climatempo para o início oficial do outono no Brasil, nesta terça-feira (20) às 13h15.

A estação de transição entre o verão (mais quente e chuvoso) e o inverno (mais frio e seco) não deve trazer surpresas vindas do Pacífico, nem La Niña, nem El Niño neste ano.

O que é mais provável de acontecer é que a umidade trazida do Norte para o resto do país vá diminuir ao longo de abril; em maio, massas de ar frio vindas da região polar começam a chegar pelo sul do Brasil; e, em junho, o tempo frio e seco deve avançar pelo resto do país.

Chuvas

Segundo o Climatempo, as chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste já começam a rarear. Porém, se esse ano seguir o padrão de normalidade, em abril e maio ainda deve chover bastante no Norte e no Nordeste, especialmente na costa leste brasileira.

No Sul, em anos normais, as frentes frias de outono trazem intensas tempestades e diminuições bruscas da temperatura ao longo de um mesmo dia a partir de maio e junho.

