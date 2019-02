Osório mostra “total desconhecimento das rotinas”, diz AGU

Brasília – As declarações do ex-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) Fábio Medina Osório de que o Planalto estaria tentando “abafar” a Operação Lava Jato, “atestam o total desconhecimento das rotinas e procedimentos internos da instituição”, segundo nota enviada neste sábado, 10, pela assessoria do órgão. O texto destaca que a defesa do erário e o combate à corrupção “é e continuará sendo sua principal missão”.

“As atividades institucionais continuarão pautadas pelos mais elevados princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública”, diz a nota, já sob condução da ministra Grace Mendonça.

Osório foi demitido do cargo nesta sexta-feira, 9, e atribuiu a exoneração à suposta insatisfação do governo com medidas tomadas pela AGU contra políticos investigados na Lava Jato, incluindo parlamentares aliados do presidente Michel Temer. Sua exoneração foi definida horas depois de Medina cobrar de sua equipe agilidade nas providências para ajuizar ações de improbidade administrativa contra responsáveis por desvios na Petrobras.