Osmar Terra será ministro da Cidadania e Ação Social de Bolsonaro

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi confirmado nesta quarta-feira (28) pela assessoria do governo de transição de Jair Bolsonaro para ocupar a pasta da Cidadania e Ação Social.

O ministério será responsável por programas como Bolsa Família e pelas secretarias do atual Ministério do Trabalho, Direitos Humanos e a Secretaria das Mulheres.

Em 2016, Terra assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social de Michel Temer e deixou o cargo em abril para concorrer à reeleição na Câmara. Ele estava na Câmara dos Deputados desde 2001.

O nome dele é uma indicação da bancada social, que reúne parlamentares dessa área no Congresso Nacional.

Nascido em Porto Alegre, Terra é médico com mestrado em Neurociência e filiado do MDB desde 1986.

Entre 1993 e 1996, foi prefeito de Santa Rosa. Depois, atuou como secretário de Saúde do Rio Grande do Sul.

Projetos

O futuro ministro é autor de uma série de projetos na Câmara dos Deputados envolvendo mobilidade urbana, como inclusão no Código de Trânsito Brasileiro de medidas de proteção do pedestre e do ciclista, além de uma proposta para instituir o Dia Nacional do Ciclista.

Terra também é autor de um projeto para aprovar a possibilidade de as famílias ou responsáveis legais de usuários de drogas requererem, mesmo sem o consentimento do dependente, a internação em instituição de saúde para tratamento e desintoxicação. Para que haja a internação à revelia, contudo, será necessário o aval de um médico.