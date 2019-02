Os nomes mais raros (e exclusivos) do Brasil

São Paulo – Seria Franklestan um nome derivado de Frankenstein, o monstro criado pela escritora Mary Shelley há quase duzentos anos? E Woltter, uma homenagem tupiniquim ao pensador francês do século XVIII, Voltaire?

Difícil dizer, mas o fato é que ao menos dois brasileiros têm os nomes mencionados acima.

As informações são da empresa de consultoria proScore, que tem como base cerca de 165 milhões de CPFs economicamente ativos cadastrados em seu banco de dados.

Enquanto há mais de 13 milhões de mulheres chamadas Maria no Brasil, e oito milhões de “Josés”, os mais de mil nomes que podem ser vistos nas tabelas a seguir estão na outra ponta da pirâmide: constam nas certidões de no mínimo um e no máximo 10 brasileiros, segundo a proScore.

São, portanto, o que há de mais raro no país. Entre homenagens (Elvispresley), junção de nomes compostos (Clauderlucia) e grafias diferentes para nomes comuns (Dhyonattam), há de tudo um pouco.

A pesquisa só leva em consideração o primeiro nome de cada pessoa. Veja abaixo:

Aanemarie Adervandes Akifusa Abegildo Adicellia Aladonata Abeladerco Adieidy Alarucha Abelilda Adinaran Alayamme Abelive Adinire Alberalda Abenizam Adlinoide Alberonaldo Abertanio Admaire Alberyo Abertiza Adormeciano Albijan Abideramam Adrouado Albreches Acislan Aelvilin Alceliny Aclivia Afarley Alcimando Adabelma Agaviny Alciven Adalviso Agniane Alclairina Adawban Agoncio Alcyoneide Adcelle Agraselia Aldequere Adelmilia Aguelik Aldirani Adenaison Aidazei Aleanddro Adergleyson Ailiria Algeless Aderlissa Ailtonjhony Aligheiton Aderllane Airinunes Almiliane

Aloeziro Audicinea Charllianny Alonferson Audierli Chatarini Altaily Audombrito Cherlos Altairias Audriey Chieppi Alteeres Aueberte Chilito Aluzieide Augustinas Chizelle Alzidener Aulianna Chrisrobert Amadisa Aurivielly Christhion Amaralins Austrielino Christiarley Amauritonio Auturaci Chuncai Ameriolete Avalceli Cidavil Analaid Avanyelen Cidraki Anaudit Averineu Cildileno Anaurivan Azrlete Cimille Anaveston Baltomilson Cindimara Anazirza Becnedito Cisrlei Andaiza Belielly Claideanne Anderclayson Belnilson Clainah Andrileria Beneylton Clammer Anejean Benicimeia Clarcie Angerfranc Bernnardino Claucos Angielene Berthson Claudeiuson Anjetrina Berwelim Clauderlucia Anoldovir Betelvom Claudismenia Anosmalha Bevebenute Clecete Antoisin Biardeyson Cledianor Anyrouse Bingyin Cledisan Aqueley Brandley Clegione Aquimeri Brayani Cleidecida Aravani Brighit Cleisimessi Arealdini Brinele Clelioleno Arefijus Bucktaylor Cleolauro Arenghi Budyene Clestones Arieslley Buruthagas Cleubenicio Arigleyton Calarram Cleurton Ariklenyo Calibson Cleyfania Arinthon Carlerranzy Cloniria Arizita Carmenusca Colasida Arlidaiana Carolayni Coleimar Arlinacio Carollyni Conchta Arnaclei Caryson Cricyanny Arnaelisson Castunio Crispinna Arthelysio Cathllyn Cristhainny Artonino Caucileide Cristhaldo Arunaben Cedilandia Cristiandeine Aslanny Celhonda Cristiangrone Asperidiao Celymalussi Cristianrose Atahianne Cesarini Crizeimon Atilismar Chaguiney Dagolis Aucantara Chandidas Dahalto

Daiille Diortagna Eldimardo Dainiene Diotoku Eldvair Dalcilayde Dirvino Elescia Dalones Diwerveson Elezeuda Danubiana Djammes Elianquem Danuthe Djaylda Elibetiz Dassaievel Djefison Elicineria Dauilias Djennypher Elielzza Dauronicio Djenomar Elijanir Dayhenni Djhonnys Elijhonison Deidleno Djocarli Elikeilla Deiniver Djonetth Elinston Deisline Djullienne Eliolnai Deiveide Doarcidio Elionax Deivtiane Doarice Elismando Deliegeny Dogiele Elitalia Delosnei Doircio Eliximar Delzinety Doreidy Eloibiso Denailse Douvilho Elorayna Denielse Dowglash Eloyama Denizianne Dulceman Elquimaris Deobertinha Dulcinaura Elsonides Derevalda Durcimari Eltried Deriarti Dyllayne Elvajane Derinedison Ebertoni Elvanadma Derleys Ebleuso Elvispresley Desandra Ebrisio Elydayanne Devuthil Ecivones Elyjordam Dezenyr Ecrendir Elyronny Dheniell Edeigilson Emiliamara Dhesiani Edenilsi Eneaghar Dhieberson Edervalcy Enekelem Dhyonassen Edesiene Englacio Dhyonattam Edesvita Equiniton Dianissa Edianina Erberne Dicleidi Edidania Eremberge Dieiden Edilamito Eriacema Dieylisom Edimunde Erimelks Dihoniy Ediolaque Erinivan Dijanielly Ediucineia Eriziando Dijardan Edmaiara Ermilsa Dilceania Edurasio Ernecimar Dinaralva Eerizania Esclesilvia Dinilany Efigiene Eslades Diocleudes Eguinaide Estedivaldo Diodaice Einison Estelima Dioherbeth Eisenclever Estermah Dionati Ejeziani Esthfanny Dionecrei Elaliene Etiemerson Diorone Elbertix Euarlyson

Euclaciano Gennsberg Guilsen Eudislana Geofranque Guinetti Eudizon Geojaquis Guingui Eugleni Georanildo Guinller Eulasurama Geoselma Guiodax Eulogieus Geraelton Guuseppe Euriney Gerault Gwalter Euripedres Gerfeton Hacsandra Evaldito Gerilee Halldren Evalterlin Gerineis Halyder Evanlusa Gerrilhane Handora Evericelio Gesasias Haradyane Evertti Gezibeli Haralambre Ewancleyson Gezirene Hartemiz Ezelavir Giamberto Haviney Fannyliz Gicleudes Hawllett Faubina Gidicelia Haydollen Fauutino Gilcirezio Hedeneis Fhelicio Gildeuma Hedervam Filbergues Gildhtania Hedycely Filomax Gillyson Hefsiba Flakiln Gilsascley Heidely Flauzene Gilvanley Heidrneila Flayani Gilzenelma Heldefran Floriamante Gilziella Heldoson Floriniz Gimaelson Helealdo Flouneri Gimailde Heleoane Francienison Ginilio Heliocash Francioclesio Giovarg Hellencley Franciquezia Girglede Hellinveliton Francisloi Girleze Hellryhellen Franklestan Girtene Heltany Franklineth Giseilde Heluede Franklinsilene Gislancris Hemanoello Franswisla Gislelle Hemuryel Fribilaine Gisnone Herdanmila Frnacione Giwesley Hermantoni Fujihiro Glabrielli Herminid Gaocilio Gladsomary Hiaguida Geangiscan Glainara Hidelgram Gecilvalda Gledistaine Hidelvam Gedelvane Glesdiblis Hidemori Geffert Glineldina Hikohide Gegilene Glycileni Hildeblach Gegoberto Golvino Hildeblanda Geisell Graslaine Hillner Geljania Graziannye Hilseny Gelmiceia Grinalcira Hinglisney Geniglauce Guentchev Hirnacley Genilcilea Guigliermo Hoacilia

Hohelio Ithaylse Jinhitiro Hongliang Iuenderson Jirdeson Horislene Iulaica Jirlalia Hradiba Iuniston Jisvaneide Huelwes Ivaldiris Jiucelho Huglenio Ivandevon Jivanel Hugolinda Ivaneya Joacsamuller Huldasalai Ivanglerio Joaldcy Humaithe Ivanube Joampierbs Hunberlan Ivasque Joamyson Huquelinario Ivondel Joasimara Hurreberton Ivoneizi Joasser Hutengy Izatamera Joberlam Hyrleia Jackeila Jocifrania Iachiyo Jaconiedson Jodinis Ibramary Jadnilton Joelssis Ideotudes Jaelligton Joenelma Idewania Jaerlyson Joermesonn Idiongledson Jaganata Johadrisson Idomissio Jagoricy Johncston Iduceides Jaimesdean Johnsiel Igeniton Jaissecler Joiceandra Ignatan Jaksmuller Joinglitte Iguatomozy Jalciel Jonaykson Ihuelmo Jandaise Jondielton Ildeina Jandiciaria Jonelive Ilieghe Janieiris Jonsemir Ilineis Janseara Joroberto Impreto Januariorohde Josaphine Indagila Jardellson Josbmar Indiale Jardoede Josemirsouto Inedire Jariandro Josirlainy Inguevera Jaruilson Joslano Inievis Jasielita Josycely Inizele Jasminder Josylucia Insilmina Jatchuca Jouffrox Iolandinho Jayceanne Jouzeliny Ioshiisa Jefissiane Jovanjo Iraldely Jelcides Jozinice Ircilino Jelioab Jualeisom Irizeanes Jelolene Jucyfranck Irsilei Jerneiton Julenglesia Isamilia Jesieles Julesio Iselida Jessivanea Julhaura Isleandia Jhaymenson Junemarcos Isleyane Jhenhff Junifaber Ismaelli Jhomille Jurbett Ismites Jhonvaniton Juvestil Isolaci Jibelnita Juzielson Itaikare Jilvaneti Kaikrere

Kalismaria Lenovan Magenani Kalsiskarina Leomire Magereno Karlerrane Leomtino Magnamavione Kascimery Leotomar Mahadson Kassilim Leotrice Maicols Katchlay Lesseng Maisesa Kathiwccia Lesseps Maizilete Katideise Lethiciane Makalenster Katisirley Leucivando Makesley Katuiche Leudyjanio Makhywes Katyssu Leuslania Makshirley Kecimiylla Leykihanne Maksuley Keedson Lezanira Malaguise Keilyan Lhaisfar Mansueide Keisyani Lianoria Maquelerane Keizane Licesonildo Marcicleu Kemyelle Lifelete Mariaah Kerannez Ligelmir Marideisi Ketriri Lilissandra Marijacson Kettelene Lindalisse Marilanye Ketylline Lindeglaciene Marirosane Kewliton Lindellane Mariseute Keyland Lindemercia Marislanja Kiarele Lindeslandia Marsidney Kirling Lindnner Maruyles Klaudek Lindobim Maryclaucia Kleitishirley Lindorceno Maryzandro Kleybiskyany Lindynberg Marzuquievite Kllyson Liwinsgton Massafumo Kylmano Logesli Maturio Labiblis Loraidy Maucelene Laerbenson Losuamar Mauristel Lanaiky Loudinele Mauzimeia Languerberto Louhilda Maxsandrey Laporinelia Lourivalsimiao Maxwild Larruane Lowenne Mayslainy Lasmarir Luciolete Medhyson Latussa Lucykley Meirizagela Lauquismario Lucylma Mendelsonhn Layricia Ludenulfo Merissiane Leanjackson Ludyani Meuriki Leceuires Luimare Mialara Ledinardi Luizelva Michesline Lediomarcia Luizianeide Milared Legisvaldo Lurdcel Milcles Lehonilso Lutierez Milvienne Leiclever Luurival Mingzhen Leilandir Luznelda Minorinese Leiryeli Madhusudan Miroclecia Leliciene Maellinton Mirxelina

Missilaney Niracyldo Raidinalha Mitshely Nirijonatas Railhes Moacely Niucles Raillard Mohammadhossen Nivacildo Ramonyele Mohssene Niwelle Randelkia Monaloren Nizaudo Randielba Moneiarlem Noecler Ranvisson Morekson Norevilso Rarieldson Mosunmola Norleiv Raulnizio Motosada Ntidandara Ravenalla Mozayra Nullyany Rayllonn Muniasi Nylrene Regianer Muryanne Obizacil Reidonaldo Musemal Odanasio Reivivaldo Mutindu Oderluce Renairan Mycleison Odierlem Reverbero Mydearson Odrerig Rhaucya Mytcheni Ogrivalda Rhautter Naahman Olavenice Rhayonne Nadineis Oldidora Rhitieles Naigres Oleilione Rhomiley Nairielli Olguima Ribeiram Nanahira Olikeze Richermisson Nancleides Omeilton Rikchardyane Nazianez Onizoel Riquiney Nazileda Orbelany Risianice Nazineude Ordenaldo Ritiarli Necirleia Osdarim Rivaldazio Necyrleyde Osicelia Roberlaido Nedeniele Osliton Robeuvani Nedionir Osveram Robiena Neidyalain Ovandis Robnizia Nelmarcilia Ovelarde Rodegero Nelsize Oziline Rodelucio Neogeli Pabiany Roeston Neraldice Pasquare Roimonn Nerdeia Pauylis Rojonas Nerdisson Pedrianes Romeany Nerisneia Perudah Romeniggue Neuritanio Petillin Romisses Neuroastro Phanttnopy Rondiany Neusagarcia Phrancyni Rondineya Neuseany Plackach Ronedil Neuvandes Prozopia Roneydiana Nevicthon Quelissandra Ronnismar Newkeven Quetillane Ronzivaldo Ngreiku Raamary Roscellys Niceldia Rafelly Rosenalria Nildeslei Raguiler Rosikeles Niltilei Raianifer Rosismene

Rossamy Sirmonea Uldelton Rossimal Sitalmo Ulessia Rosvertiane Skarankof Ulidania Rouzeme Solissilvia Unizaldo Rouzimeires Sovella Uonaldo Roxilaine Standiney Urianderson Rubenildeson Standsley Urlideusa Rutierles Stanilslao Vaguirleide Sabriely Stasils Valddetino Saidiane Stefensson Valderlyz Saihure Sterfik Valdineaa Salvandino Suedenborg Valevia Salvazina Suellitton Valgildo Sameena Suilland Valglay Samitta Sullyvania Valigni Sanddyna Sureive Valnicileide Sandroeverson Tadumiro Valterildo Sanetoshi Tainahaka Valticinei Sanlisvaldo Tamamitso Vandercalo Sansgenos Taqueshinhe Vandermilsen Sarydiana Tarfiny Vandeuarley Sauneis Taylandya Vanduiri Schaelle Tayndaia Vantuilte Schinnder Tcherri Vaoneia Sedrison Tcheyssiane Vassilos Selediana Teivane Vaudelaide Seleodalva Telazil Vaudilina Selionay Telemakos Vederlane Sendala Teovandilson Velvamir Sennaquerib Terdandio Velveudo Shakelle Tetclaymber Venezelita Shallin Thaidymilla Verislangia Sharaline Thallisse Villenerezende Sheiany Tharlaneyla Vonderci Sheiria Tharnnie Vralmir Shiarllys Thyerki Vyttianne Shinoske Tiaroni Wabiles Shirani Tiburcindio Wabnerrallens Shueleyde Tiraith Wainarike Shyliane Tomirraro Waladary Shyneidy Toneandro Walbeleno Siderlandro Treonan Walldas Sidionaldo Tsuboni Wallesandro Sigetose Tsukasaa Walnaya Silenilto Tsunetsugu Walquieles Silnelio Uakstei Wanderquisia Singuimi Ubilises Wanivia Sinieli Ueislei Wannucce Sinivanio Uguislei Wanyldson Sinthian Ujeikson Warderez