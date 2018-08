Os candidatos à Presidência mais engajados no Facebook, segundo a FGV

São Paulo – Levantamento realizado pela Diretoria de Análises de Políticas Públicas (DAPP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra que no último mês, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) foi o candidato à Presidência da República com o maior engajamento no Facebook.

De acordo com a pesquisa, que mediu as interações por cada postagem dos candidatos entre os dias 7 de julho e 6 de agosto, o parlamentar obteve em média 111.590 interações ´por post no período.

Logo atrás ficou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somou 111.405 interações, em média, a cada publicação em sua página, seguido por João Amoêdo, do Novo, com 43.453.

Vale ressaltar que boa parte dos engajamentos recebidos por Lula e Bolsonaro foi resultado de publicações sobre a decisão do desembargador plantonista Rogério Favreto (TRF-4), que concedeu pedido de habeas corpus para tirar Lula da prisão no dia 8 de julho.

Na contramão, outros candidatos ainda engatinham no uso do Facebook. Marina Silva (Rede), que aparece como principal concorrente de Bolsonaro em cenários sem Lula na disputa eleitoral, conseguiu atrair somente 15.078 engajamentos por publicação. Ainda assim, a ex-senadora fica à frente de Ciro Gomes (PDT), que apresentou engajamento médio de 9.373 por postagem, e Geraldo Alckmin (PSDB), com média de 5.686 interações por post.

Quem conseguiu ampliar a participação na rede social foi o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Confirmado como vice na chapa de Lula no último domingo (5), o petista apresentou média de 5.509 interações por postagem, ficando atrás de outros oito presidenciáveis. Mas, após confirmação na chapa do ex-presidente, o engajamento de Haddad cresceu para 11.507 interações por publicação.

Veja os candidatos com a maior média de interação por postagem

Jair Bolsonaro – 111.590

Lula – 111.405

João Amoêdo – 43.453

Álvaro Dias – 20.614

Marina Silva – 15.078

Guilherme Boulos – 13.966

Ciro Gomes – 9.372

Geraldo Alckmin – 5.686

Fernando Haddad – 5.509

Henrique Meirelles – 2.595