Os aeroportos mais (e menos) aconchegantes do Brasil

1/17 (Infraero/Divulgação)

São Paulo - Dispor uma quantidade adequada de cadeiras de espera, um ambiente silencioso e limpo é o mínimo que um bomdeve ter. Mas, no Brasil, nem todos passam no teste de avaliação dos passageiros nestes três quesitos. É o que revela levantamento de EXAME.com feito com base em pesquisa da Secretária de Aviação Civil feita nos três primeiros meses de 2015. Praticamente a metade dos 15 aeroportos avaliados ganhou notas medianas (ou péssimas) no item "conforto na sala de espera" e apenas seis foram considerados suficientemente silenciosos pelos passageiros. Quando se leva em conta a qualidade da sala de embarque, o Aeroporto de(RN) possui a estrutura mais confortável do Brasil. A unidade, contudo, teve um pífio desempenho no item "conforto térmico". Veja, nas fotos, como cada aeroporto se saiu na pesquisa. O levantamento foi ordenado de acordo com a nota de cada aeroporto no item "conforto da sala de espera".