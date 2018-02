Os 198 pontos de praias que você deve evitar neste Carnaval

São Paulo – Com o Carnaval logo aí, os brasileiros que vão viajar pelo litoral do país precisam ficar atentos. Afinal, nem todo ponto de praia está apto para receber os banhistas.

Levantamento realizado pelo site EXAME, com base nos locais que mais atraem turistas nessa época do ano, mostra que pelo menos 198 pontos de praias estão impróprios para banho. Eles recebem essa classificação quando apresentam alta concentração de bactérias.

De acordo com o Instituto Trata Brasil (ITB), quem entra em contato com a água contaminada pode contrair o vírus da Hepatite A e enfrentar problemas gastrointestinais, verminoses, micoses e até conjuntivite. Por esse motivo, é importante ficar atento à situação da água no seu destino.

Na Bahia, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) lançou o aplicativo Vai dar Praia que mostra a balneabilidade da água em 29 municípios do estado. “O aplicativo gera mais facilidade para o banhista, que poderá realizar a consulta de qualquer local”, diz a diretora-geral do Inema, Márcia Telles.

Nos outros estados, essas informações estão disponíveis nos sites dos governos estaduais.

Veja os pontos de praia que impróprios para banho neste Carnaval:

Bahia

Salvador – Periperi – SSA PR 100 Na saída de acesso à praia após travessia da via férrea

Salvador – Penha – SSA PE 100 Situada em frente à barraca do Valença

Salvador – Bogari – SSA BO 100 Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

Salvador – Canta Galo – SSA CG 100 Atrás das antigas instalações da FIB, Rua Agrário Menezes

Salvador – Armação – SSA AR 200 Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa

Salvador – Boca do Rio – SSA BR 100 Em frente ao posto Salva Vidas

Salvador – Riacho Claro – CCQ RC 100 Zona Rural de Pojuca

Salvador – Lagoa de Abaete – SSA LA 100 Em frente a placa de fundação do parque

Baía de Todos os Santos – Madre de Deus – BTS MD 100 Em frente a igreja

Baía de Todos os Santos – Cabuçu – BTS CB 100 Em frente as barracas

Costa dos Coqueiros – Riacho Claro – CCQ RC 100 Zona Rural de Pojuca

Costa dos Coqueiros – Rio Catana – CCQ RCT 100 Acesso por Massarandupió

Costa dos Coqueiros – Rio Itibituba – CCQ RIT 100 Acesso pela BA 099 após Polícia Rodoviária

Costa dos Coqueiros – Rio Pojuca – CCQ RPB 200 Na Barra

Costa do Cacau – Marciano – CCA MR 100 Próximo ao Bar Litrão

Costa do Cacau – Malhado – CCA MA 100 Próximo à escultura da sereia

Costa do Cacau – Sul – CCA SL 100 Em frente as barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus

Costa do Cacau – Opaba – CCA OP 100 Próximo à barraca Brilho do Luau

Período de Amostragem: 02/02/2018

Santa Catarina

Balneário Arroio do Silva – PRAIA DO ARROIO DO SILVA (Ponto 03)

Balneário Camboriú – PRAIA DE TAQUARAS (Ponto 09)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 01)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 02)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 11)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 12)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 13)

Balneário Camboriú – PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ (Ponto 14)

BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL – CANAL DO LINGUADO (Ponto 02)

BALNEÁRIO DA BARRA DO SUL – CANAL DO LINGUADO (Ponto 03)

BALNEARIO RINCÃO – PRAIA DO RINCÃO (Ponto 05)

BARRA VELHA – LAGOA DE BARRA VELHA (Ponto 05)

BARRA VELHA – PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 02)

BARRA VELHA – PRAIA DA BARRA VELHA (Ponto 03)

BIGUAÇÚ – PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 01)

BOMBINHAS – PRAIA DE BOMBAS (Ponto 04)

BOMBINHAS – PRAIA DE BOMBAS (Ponto 05)

BOMBINHAS – PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 01)

BOMBINHAS – PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 06)

BOMBINHAS – PRAIA DE BOMBINHAS (Ponto 07)

BOMBINHAS – PRAIA DO CANTO GRANDE (Ponto 08)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 37)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 38)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 39)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 41)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 62)

FLORIANÓPOLIS – LAGOA DA CONCEIÇÃO (Ponto 72)

FLORIANÓPOLIS – PRAIA BRAVA (Ponto 69)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 64)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DA BARRA DA LAGOA (Ponto 32)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DA BEIRA MAR NORTE (Ponto 11)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DA CACHOEIRA DO BOM JESUS (Ponto 56)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DA JOAQUINA (Ponto 33)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DAS PALMEIRAS (Ponto 07)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 20)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 21)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 22)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 55)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 59)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 60)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 81)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE CANASVIEIRAS (Ponto 82)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE JURERE (Ponto 18)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE JURERE (Ponto 19)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE JURERE (Ponto 54)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE JURERE (Ponto 76)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE JURERE INTERNACIONAL (Ponto 53)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 23)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 67)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 70)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE PONTA DAS CANAS (Ponto 83)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE SAMBAQUI (Ponto 14)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA (Ponto 12)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO BALNEÁRIO (Ponto 02)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO BOM ABRIGO (Ponto 08)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO CACUPÉ (Ponto 10)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 73)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO JARDIM ATLÂNTICO (Ponto 01)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO JOSÉ MENDES (Ponto 52)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DO MATADOURO (Ponto 03)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 27)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 28)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 29)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 57)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 58)

FLORIANÓPOLIS PRAIA DOS INGLESES (Ponto 78)

GAROPABA PRAIA DE GAROPABA (Ponto 01)

GAROPABA PRAIA DE GAROPABA (Ponto 02)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DA ARMAÇÃO DA PIEDADE (Ponto 01)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 07)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DA FAZENDA DA ARMAÇÃO (Ponto 08)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DA GAMBOA (Ponto 09)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DE CANTO DE GANCHOS (Ponto 12)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DE GANCHOS (Ponto 13)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DO ANTENOR (Ponto 04)

GOVERNADOR CELSO RAMOS PRAIA DO ANTENOR (Ponto 05)

IMBITUBA LAGOA DE IBIRAQUERA (Ponto 02)

IMBITUBA PRAIA DO PORTO (Ponto 08)

ITAJAÍ PRAIA BRAVA (Ponto 04)

ITAJAÍ PRAIA DE CABEÇUDAS (Ponto 01)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 01)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 03)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 04)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 05)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 07)

ITAPEMA PRAIA DE ITAPEMA (Ponto 08)

ITAPOÁ PRAIA DE ITAPOÁ (Ponto 01)

JAGUARUNA PRAIA DO ARROIO CORRENTE (Ponto 01)

JOINVILLE PRAIA DE VIGORELLI (Ponto 01)

LAGUNA LAGOA DE CABEÇUDAS (Ponto 04)

LAGUNA PRAINHA DO FAROL (Ponto 07)

NAVEGANTES PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 02)

NAVEGANTES PRAIA DE NAVEGANTES (Ponto 04)

PALHOÇA GUARDA DO EMBAÚ (Ponto 03)

PALHOÇA PRAIA DA PINHEIRA (Ponto 02)

PALHOÇA PRAIA DA PINHEIRA (Ponto 05)

PALHOÇA PRAIA DE FORA (Ponto 04)

PALHOÇA PRAIA DO SONHO (Ponto 01)

PASSO DE TORRES BRAÇO MORTO DO RIO MAMPITUBA (Ponto 02)

PASSO DE TORRES PRAIA DE PASSO DE TORRES (Ponto 01)

PENHA PRAIA ALEGRE (Ponto 01)

PENHA PRAIA ALEGRE (Ponto 02)

PENHA PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 03)

PENHA PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 04)

PENHA PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 05)

PENHA PRAIA DA ARMAÇÃO DO ITAPOCORÓI (Ponto 11)

PENHA PRAIA DE SÃO MIGUEL (Ponto 10)

PORTO BELO PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 03)

PORTO BELO PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 04)

PORTO BELO PRAIA DE PEREQUÊ (Ponto 05)

PORTO BELO PRAIA DE PORTO BELO (Ponto 01)

SÃO FRANCISCO DO SUL PRAIA DA ENSEADA (Ponto 01)

SÃO FRANCISCO DO SUL PRAIA DA ENSEADA (Ponto 02)

SÃO FRANCISCO DO SUL PRAIA DOS PAULAS (Ponto 06)

SÃO FRANCISCO DO SUL PRAIA DOS PAULAS (Ponto 07)

SÃO JOSÉ PRAIA DE GUARAREMA (Ponto 01)

Período de Amostragem: 02/02/2018

Pernambuco

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa)

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS.

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres.

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano).

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 5000 – Posto 12.

Praia de Piedade, em frente à Rua Miguel Arcanjo com Avenida Beira Mar Nº 1800

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária.

Período de Amostragem: De 02/02/2018 até 08/02/2018

Rio de Janeiro

Pontal de Sernambetiba – Em frente ao canal de Sernambetiba

Barra da Tijuca – Em frente ao 2º GBM (Bombeiros)

São Conrado – Em frente ao nº 220 da Avenida Prefeito Mendes de Morais

São Conrado – Canto esquerdo da praia, próximo ao costão rochoso

Copacabana – Em frente à Rua República do Peru

Botafogo – Em frente à Rua Marquês de Olinda

Botafogo – Em frente à comporta de Botafogo

Flamengo – Foz do rio Carioca

Flamengo – Em frente à Rua Corrêa Dutra

Período de Amostragem: 05/02/2018

São Paulo

Ubatuba – Picinguaba Meio Da Praia

Ubatuba – Rio Itamambuca Foz Do Rio

Ubatuba – Itaguá-Av. Leovegildo, 240 Em Frente Ao Nº 240 Da Av. Leovegildo D. Vieira

Ubatuba – Itagua-Av. Leovegildo, 1724 Em Frente Ao Nº 1724 Da Av. Leovegildo D. Vieira

Ubatuba – Toninhas Entre A R. Quatro E A R. Das Toninhas

Ubatuba – Santa Rita Meio Da Praia

Ubatuba – Perequê-Mirim Em Frente À R. Henrique Antonio De Jesus

Ubatuba – Lázaro Meio Da Praia ( Cerca De 100m Ao Sul )

Caraguatatuba – Tabatinga-Rio Tabatinga Cerca De 250m Do Rio Tabatinga

Caraguatatuba – Mocóca Em Frente Ao Acesso Da Praia – Km 87,5

Caraguatatuba – Cocanha Em Frente À R. Colômbia

Caraguatatuba – Martim De Sá Em Frente À R. Horácio Rodrigues

Caraguatatuba – Prainha Meio Da Praia

Caraguatatuba – Centro Em Frente À Praça Diógenes R. De Lima

Caraguatatuba – Indaiá Em Frente À Av. Alagoas

Caraguatatuba – Palmeiras Em Frente Ao Nº 246 Da Av. Miramar

São Sebastião – Pontal Da Cruz Em Frente À Al. Da Fantasia

São Sebastião – Deserta Em Frente À Av. Manoel Hipólito Do Rego, 361

São Sebastião – Porto Grande Em Frente À Praça Da Vela

São Sebastião – Preta Do Norte Meio Da Praia

São Sebastião – Maresias – Praça Do Surf Em Frente À Praça Benedito João Tavares

São Sebastião – Boracéia 100m Ao Norte Da Praia

Ilhabela – Armação Ao Lado Da Escola De Iatismo

Ilhabela – Barreiros Sul Sul Da Praia

Ilhabela – Itaguaçu Em Frente Ao Nº 681 Da Av. Almirante Tamandare

Ilhabela – Ilha Das Cabras No Meio Da Praia

Ilhabela – Portinho Meio Da Praia

Ilhabela – Julião Meio Da Praia

Ilhabela – Veloso 30 Metros À Direta Da Entrada Da Praia

São Vicente – Gonzaguinha Av. Embaixador Pedro De Toledo, 191

São Vicente – Prainha Em Frente À Av. Santino Brito

Bertioga – Enseada-R. R. Costabili Em Frente À R. Rafael Costabili

Guarujá – Perequê Meio Da Praia

Guarujá – Enseada-R. Chile Em Frente À R. Chile

Cubatão – Rio Perequê Em Frente Ao Toboágua

Santos – Embaré Em Frente Ao Orfanaro Casa Da Vovó Anita

Santos – José Menino-R. Fred. Ozanan Em Frente À R. Frederico Ozanan

Praia Grande – Maracanã Entre Av. Carlos Alberto Perrone E Av. Anita Barrella Imprópria

Praia Grande – Real Entre R. Azaléia E R. São Lourenço

Praia Grande – Jardim Solemar Em Frente A R. Augusto Dos Anjos

Mongaguá – Vera Cruz Em Frente À R. Sete De Setembro

Mongaguá – Santa Eugênia Em Frente À Av. Do Mar Nº 5844

Mongaguá – Itaóca Em Frente A R. Cidade São Carlos

Mongaguá – Agenor De Campos Em Frente À Av. N. S. De Fátima

Mongaguá – Flórida Mirim Entre As Ruas América E Central

Itanhaém – Praia Dos Pescadores Em Frente Ao Nº 147 Da R. Padre Anchieta

Peruíbe – Baln. S. J. Batista Em Frente À R. João Sabino

Peruíbe – Av. São João Em Frente À Av. São João

Período de Amostragem: 31/12/2017 até 04/02/2018