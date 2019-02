Os 13 maiores barracos na Câmara dos Deputados em 2015

11/15 (Wilson Dias/Agência Brasil)

Em outubro, durante uma discussão sobre desarmamento no Plenário da Câmara, João Rodrigues (PSD) e Jean Wyllys (PSOL) protagonizaram um bate-boca daqueles. A cena começou quando Rodrigues chamou Wyllys de “escória da política do país", ironizou a trajetória do parlamentar do PSOL e o acusou de ter chamado de bandidos os deputados favoráveis à revogação do Estatuto do Desarmamento. Depois disso, Wyllys pediu a palavra e rebateu as acusações, chamando Rodrigues de “fascista” e de “ladrão do dinheiro público”. O parlamentar aproveitou o momento e lembrou que o deputado do PSD foi flagrado em maio deste ano assistindo um vídeo pornô durante votação na Casa. “Qualquer programa de televisão é mais decente que deputado em vez de honrar o voto e o dinheiro público fica usando a sessão plenária para assistir filme pornô”, disse Wyllys. Duas semanas depois, o PSD protocolou uma representação com o pedido de cassação do mandato do deputado Jean Wyllys (PSOL). [youtube https://www.youtube.com/watch?v=arAfKx0iQeU%5D