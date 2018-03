Órgãos governamentais farão ação comunitária na Vila Kennedy

Órgãos e agências dos governos municipal, estadual e federal realizarão amanhã (17) uma ação comunitária que prestará uma série de serviços na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Desde semana passada, a comunidade vem recebendo uma série de operações das forças de segurança federais e estaduais.

O Comando Conjunto, responsável pelas operações de Garantia da Lei da Ordem, e a Secretaria Estadual de Segurança atuarão em parceria com a ação, que será realizada das 8h às 16h, na Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoyen. Entre os serviços prestados estarão a emissão de documentos, a regularização do serviço militar, orientação jurídica, assistência médica, odontológica e vacinação. Também haverá atividades recreativas no local.

Segundo a Assessoria de Comunicação Social do Comando Conjunto, as ações fazem parte do contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública.

Desde o último sábado, 300 militares das Forças Armadas reforçam o patrulhamento durante o dia na Vila Kennedy. Durante a à noite, os policiais militares atuam na comunidade.