Operações do Exército na Vila Kennedy viram rotineiras

As Forças Armadas e a Polícia Civil fazem hoje (9) mais uma operação na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os militares estão fazendo ações rotineiras na favela, que fica às margens da Avenida Brasil, desde 23 de fevereiro.

Cerca de 1.400 militares estão sendo empregados na ação, que envolve cerco, estabilização dinâmica da área, reforço no patrulhamento ostensivo e retirada de barricadas. Se houver mandados de prisão a serem cumpridos, essa tarefa caberá à Polícia Civil.

Segundo a assessoria de imprensa do Comando Militar do Leste, algumas ruas e acessos nessas áreas poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados com restrições para aeronaves civis, mas sem interferência nas operações dos aeroportos.