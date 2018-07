Operação Webcida embarga empresas que vendiam agroquímicos pela internet

São Paulo – Uma operação coordenada pelo Ministério Público, batizada de Webcida, coibiu nesta semana a venda de agroquímicos pela Internet, resultando no embargo de empresas no Paraná e Rio Grande do Sul, informou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

“As ações articuladas buscaram impedir, entre outras práticas ilegais, a exposição à venda online de agrotóxicos… e a sua comercialização sem o receituário agronômico”, disse em nota o ministério, explicando que a venda pela Internet de tais produtos é ilegal.

Dentre os resultados da operação, o ministério cita a autuação pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) de uma empresa em Curitiba que intermediava a oferta e exposição para venda e comercialização de agroquímicos, entre estabelecimentos de produtos agropecuários e plataformas de venda online.

Um estabelecimento no Rio Grande do Sul, que comercializava agrotóxicos por meio da empresa curitibana, foi fiscalizado e multado.

O ministério informou que cinco empresas no Paraná foram embargadas pelo Ibama nesta sexta-feira, recebendo multas de infração ambiental que totalizam cerca de 136 mil reais.

As investigações da operação devem continuar, segundo o ministério, e mais empresas devem ser autuadas.