Operação Unlocked, da PF, investiga outro empresário por locaute

São Paulo – A Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, 8, em Vila Cristina, no Vale do Rio Caí (RS). A ação é uma continuidade às investigações da Operação Unlocked, deflagrada em 31 de maio. Na nova fase, o objetivo da PF é apurar o envolvimento de outro empresário da região com a prática de locaute durante a greve dos caminhoneiros.

O inquérito da Unlocked foi aberto em 30 de maio, a partir de denúncias recebidas e de análise de informações. Na primeira etapa, a investigação apontou que “o administrador de uma grande transportadora estaria ameaçando caminhoneiros para que não realizassem o transporte de cargas, além de obrigar motoristas a desembarcarem dos seus caminhões e os abandonarem em postos de combustíveis”.

Os crimes investigados na operação são atentado contra a liberdade de trabalho e associação criminosa.