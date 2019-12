Operação na zona norte do Rio tem quatro mortos e um PM ferido

Uma ação da Polícia Militar realizada no sábado (21) na comunidade do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com quatro mortes e um policial militar ferido por estilhaços de uma granada.

O agente de segurança pública foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho e transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, de onde já recebeu alta.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes que patrulhavam uma região de mata da comunidade foram atacadas e houve confronto.

Ainda de acordo com o relato da corporação, após o tiroteio policiais encontraram quatro feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Como os quatro morreram, o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar as mortes, e comunicou que os homens ainda não haviam sido identificados. Ainda segundo a Polícia Civil, as mortes ocorreram dentro do Morro do Urubu.

O caso foi registrado como “morte por intervenção de agente do Estado” e “tentativa de homicídio em face de agente de segurança pública”.

Tiroteio na Rocinha

Na manhã deste domingo (22), outro tiroteio deixou um policial militar ferido. Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha, na zona sul do Rio, que acompanhavam uma equipe do Corpo de Bombeiros, foram atacados, e um deles foi ferido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, de onde recebeu alta. Sua identidade não foi revelada.

Os bombeiros precisavam entrar na comunidade para combater um incêndio em uma localidade conhecida como Largo dos Boiadeiros. O caso foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia.