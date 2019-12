Operação mira Flávio e Queiroz

Um ano depois das primeiras denúncias de lavagem de dinheiro público e peculato envolvendo o Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão em endereços de assessores do senador. Flávio é suspeito de usar assessores de seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio para a prática de “rachadinha”, quando parte do salário é repassada para o empregador. Foram alvo das medidas cautelares os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio, seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Os promotores também estiveram numa loja de chocolates em que Flávio é sócio. Segundo o site da revista Crusoé, Flavio e sua mulher, Fernanda Antunes, usaram dois apartamentos para lavar dinheiro arrecadado por meio de rachadinha.

Fiat Chrysler e Peugeot aprovam fusão

A ítalo-americana Fiat Chrysler e a controladora da francesa Peugeot, PSA, anunciaram nesta quarta-feira 18 a aprovação do plano de fusão anunciado no fim de outubro. O “acordo de aproximação vinculante” prevê a divisão acionária de 50% para cada uma das partes. Com esse movimento, cria-se um grupo que é o quarto maior fabricante de veículos global em termos de volume e o terceiro maior em receita. De acordo com o anúncio feito pelas montadoras, a companhia combinada terá vendas anuais de 8,7 milhões de veículos, com receitas combinadas de aproximadamente 170 bilhões de euros, lucro operacional recorrente de mais de 11 bilhões de euros e uma margem de lucro operacional de 6,6% – em uma base agregada simples dos resultados de 2018.

Avon encerra testes com animais

A empresa de cosméticos Avon anunciou nesta quarta-feira que irá parar de testar produtos em animais. Em nota do presidente José Vicente Marino, a empresa afirmou que “não acredita que os testes em animais sejam necessários para garantir a segurança de um produto”. Os testes vão parar inclusive na China, onde leis locais exigem que os testes sejam feitos em algumas fórmulas para garantir a segurança do produto. Para continuar atuando legalmente no mercado chinês, a Avon informou em nota que a empresa “fará algumas reformulações nas linhas de produtos e abertura de novos canais de e-commerce, que não exijam o cumprimento dos requisitos legais do país para testes em animais”.

Apple, Amazon e Google vão lançar produto em conjunto

Concorrentes em uma série de setores, as três gigantes de tecnologia Google, Apple e Amazon anunciaram nesta quarta-feira que vão lançar um inédito produto em conjunto. As empresas formaram um grupo de trabalho responsável por integrar as tecnologias das companhias rivais no segmento de alto-falantes inteligentes, os chamados smart speakers. As três fazem cada qual um produto concorrente: a Amazon tem o Echo (que vem com a assistente virtual Alexa), o Google tem nomes como Home e Nest (com o Google Assistente) e a Apple, o HomePod (com sua assistente Siri). Como os produtos não se conversam, e é comum que um celular iPhone, da Apple, não consiga enviar ordens a aparelhos inteligentes do Google na casa, e vice-versa, as empresas decidiram buscar uma plataforma padronizada para a tecnologia dos dispositivos, de modo que eles se comuniquem melhor.

Bolsonaro indica veto ao Fundo Eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta quarta-feira que pode vetar o valor de 2 bilhões de reais previsto para o Fundo Eleitoral em 2020 e aprovado pelo Congresso Nacional no dia anterior. Ele falou nesta manhã com um grupo de apoiadores que o aguardava na saída do Palácio Alvorada. “Vocês acham que eu devo vetar ou sancionar os dois bilhões de fundo partidário?”, perguntou e recebeu como resposta gritos efusivos de que deveria vetar. O valor de 2 bilhões de reais previsto no orçamento para custear campanhas de prefeitos e vereadores nas eleições municipais foi proposto pelo próprio Poder Executivo, frente à possibilidade de o Congresso aprovar 3,7 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral. Além deste dinheiro, as legendas terão 1 bilhão de reais de Fundo Partidário para custear suas despesas operacionais. Em sua declaração, Bolsonaro se referia, na verdade, ao montante destinado às campanhas.

Bruno Covas recebe alta

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta nesta quarta-feira, do Hospital Sírio-Libanês, onde recebe tratamento para um câncer no aparelho digestivo, diagnosticado em outubro. Em boletim médico, o hospital afirma que Covas “está muito bem e pode exercer suas atividades profissionais”. Na próxima sexta-feira, ele fará uma ultrassonografia abdominal e exames de sangue de controle. Uma nova sessão de quimioterapia está marcada para 26 de dezembro. No último dia 11, Covas foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após um exame identificar um sangramento no fígado.

Bolívia emite ordem de prisão contra Evo

O governo interino da Bolívia emitiu nesta quarta-feira 18 uma ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales por “rebelião, terrorismo e financiamento ao terrorismo”. Morales está refugiado na Argentina após abdicar de seu mandato em novembro. O anúncio foi feito pelo ministro do interior da Bolívia, Arturo Murillo, que em novembro apresentou a denúncia de terrorismo contra o ex-presidente. À época, Murillo apresentou áudios nos quais, supostamente, Morales estava dando instruções para que seus apoiadores bloqueassem as estradas do país, impedindo a distribuição de alimentos e combustíveis.

Argentina descarta extradição

O governo da Argentina confirmou nesta quarta-feira que concedeu status de refugiado ao ex-presidente boliviano Evo Morales, o que descarta a hipótese de extradição. Fontes da Casa Rosada confirmaram à Agência Efe a condição de Morales na Argentina depois de o Ministério Público da Bolívia expedir um mandato de prisão contra o ex-presidente, acusado pelo governo interino de Jeanine Áñez de insurreição e terrorismo. Morales chegou ao aeroporto internacional de Ezeiza, um dos principais que atendem Buenos Aires, na última quinta-feira. No local, já fez o pedido de refúgio ao governo da Argentina, segundo a Direção Nacional de Migrações._

Hong Kong cancela réveillon

O governo de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira o cancelamento do espetáculo de queima de fogos de artifício no réveillon, diante do medo de novos protestos nas ruas, o que vêm acontecendo nos últimos seis meses. O Escritório de Turismo do território autônomo da China foi responsável por divulgar a informação, admitindo que a orientação foi dada pela polícia. Essa é a primeira vez que não acontecerá a celebração pela virada do ano, no porto de Vitória. “Temos que esperar que a ordem seja completamente restaurada, antes de colocar em práticas estratégias para recuperar o turismo”, disse o diretor-executivo da Junta de Turismo local, Dane Cheng Ting, sobre um dos eventos mais procurados de Hong Kong, em que fogos de artifícios são disparados do alto de arranha-céus.