Operação da polícia no Complexo da Maré deixa ao menos oito mortos

Rio de Janeiro — Pelo menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira (6) durante uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, as oito vítimas seriam traficantes.

Eles chegaram a ser levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiram. Desde a metade da manhã, moradores registraram nas redes sociais o intenso tiroteio na região conhecida como Vila do João.

Imagens de crianças nas escolas tendo que ficar deitadas no chão para evitar balas perdidas circularam nas redes. Crianças da Orquestra Maré do Amanhã tiveram as aulas suspensas e ficaram escondidas no corredor.

Por volta de 11h, teve início uma operação policial na região do Conjunto Esperança, Vila do João, Vila do Pinheiro e Salsa & Merengue. Recebemos informes de que 3 blindados estão circulando na região e o helicóptero blindado está dando tiro de cima para baixo. pic.twitter.com/9YpU0D4uKp — Redes da Maré (@redesdamare) May 6, 2019

Na última sexta (03), uma operação da PM no Morro do Borel, na Tijuca, também na zona norte, já havia deixado quatro mortos.

Ao menos dois eram suspeitos que já tinham passagem pela polícia: um por tráfico de drogas e latrocínio e outro por porte ilegal de armas. Na operação, a PM apreendeu ainda um fuzil e quatro pistolas.

Imagem desoladora na Maré. Crianças em pânico com tiros disparados de helicópteros da PM. O Gov. Witzel precisa ser – urgentemente – responsabilizado pela utilização de métodos ilegais de combate à criminalidade. pic.twitter.com/08buuHu6MF — Clóvis Costa (@clovisvc) May 6, 2019