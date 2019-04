Operação da PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em SP e MS

São Paulo — A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 23, a Operação Aplique, desarticulando organização criminosa especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. São cumpridos, em São Paulo e em Campo Grande (MS), 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.

Também foi determinada a prisão preventiva do líder da organização criminosa, pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele já está preso por tráfico de drogas no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Justiça Federal também bloqueou R$ 30 milhões do grupo, com base na apuração da movimentação financeira da organização.

Conduzida na Superintendência de Polícia Federal em São Paulo, a investigação teve início em julho de 2017, com o monitoramento de um helicóptero utilizado nas operações de tráfico de entorpecentes.

Durante uma ação da PF, agentes aguardavam a aterrissagem do veículo em São Paulo quando surpreenderam integrantes da organização, que carregavam grande quantidade de dinheiro. Na ocasião, o helicóptero não realizou o pouso como previsto.

No dia seguinte, a Delegacia de Santos, cidade do litoral paulista, prendeu um membro do grupo no Guarujá, cidade vizinha, pela posse de 40 quilos de cocaína.

De acordo com a PF, o líder da organização criminosa foi identificado e detido em outubro de 2018, no aeroporto de Guarulhos, quando coordenava o envio de 40 quilos de cocaína em bagagens com destino à Europa. Os entorpecentes foram apreendidos e os transportadores foram presos em flagrante.

Posteriormente, a Polícia Federal identificou pessoas físicas e jurídicas utilizadas para ocultar o dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.