Operação contra roubo de carros tem 3 mortos e 12 presos no Rio

Uma operação da Polícia Militar para reprimir o roubo de veículos nas zonas oeste e norte do Rio de Janeiro prendeu hoje (22) 12 pessoas e deixou mortas três. A PM informou que os mortos eram criminosos. Houve cinco feridos.

Mais de 200 policiais de unidades especiais e sete batalhões participam da ação, batizada de Corte Cego, e é considerada uma megaoperação por abranger corredores viários em 18 bairros da capital e quatro cidades da Baixada Fluminense.

O núcleo da ação é na área do 41º Batalhão (Irajá). Segundo a PM, das 10 áreas com maior incidência de roubo de veículos no estado, seis são vizinhas do 41º Batalhão.

A operação apreendeu munições, um carregador, quatro pistolas, três granadas e nove rádios transmissores.

Cinco carros foram recuperados e 20 motos apreendidas.