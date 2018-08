Operação conjunta no Alemão, na Penha e na Maré deixa 5 mortos no Rio

São Paulo – Ao menos cinco pessoas morreram durante uma operação conjunta que as forças de segurança realizam nos Complexos do Alemão, da Maré e da Penha desde a madrugada desta segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o Comando Militar do Leste (CML) havia informado que oito pessoas haviam morrido, mas as notícias mais atualizadas mostram um número menor.

Ao todo, mais de 4,2 mil homens, entre militares das Forças Armadas, policiais militares e civis, atuam em conjunto, inclusive com a utilização de veículos blindados.

Os militares atuam no cerco aos conjuntos de favelas e na estabilização da áreas, além da retirada de barricadas. Veículos e pessoas estão sendo revistados. Da PM, o Batalhão de Choque atua no Complexo do Alemão, enquanto o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o de Ações com Cães estão na Maré.

No Morro da Fé, no Complexo da Penha, policiais do Batalhão de Operações Especiais da PM libertaram uma família que era feita de refém por criminosos. A equipe apreendeu um fuzil e três pistolas e prendeu seis bandidos. Na Nova Holanda, na Maré, o Batalhão de Cães da PM localizou mais de 430 quilos de drogas.

Na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca, um ônibus foi incendiado por criminosos, perto do Complexo da Maré. A via foi fechada para que o fogo fosse apagado. Ninguém ficou ferido e não foram efetuadas prisões.

Segundo divulgação da TV Globo, por conta da operação das forças de segurança no Alemão, Maré e Penha, moradores tiveram dificuldade de sair de casa para trabalhar, uma vez que a ocupação começou bem cedo, e crianças ficaram sem aulas nas escolas.

Niterói

Mais cedo, outra ação policial terminou com seis suspeitos mortos durante uma troca de tiros na Alameda São Boaventura, em Niterói. Ao serem abordados, os motoristas tentaram fugir, mas acabaram interceptados em um dos acessos à Ponte Rio-Niterói, onde houve a troca de tiros.

Na ação, seis suspeitos foram baleados e acabaram mortos. Com o grupo, os policiais apreenderam quatro fuzis e pistolas. A Divisão de Homicídios foi acionada e faz perícia no local.