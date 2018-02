Operação Carnaval mobilizará 17 mil policiais militares no Rio

Um contingente de 17.110 mil policiais militares será mobilizado pela Operação Carnaval 2018 no Rio de Janeiro, anunciou hoje (9) a Polícia Militar (PM).

Acrescentou que policiais do interior e agentes que trabalham em serviços administrativos foram convocados para reforçar o esquema.

No texto em que divulgou as informações sobre o carnaval, a PM frisa que o esquema especial não vai afetar as atividades de rotina, nem o reforço no policiamento da favela da Rocinha. A operação começa amanhã (9) e se estende até a quarta-feira (14).

A região do Sambódromo e do Terreirão do Samba, no centro do Rio, terá 794 policiais militares escalados para trabalhar até as 8h da Quarta-Feira de Cinzas. Já os desfiles dos nove maiores blocos serão acompanhados por 2.130 PMs, que farão policiamento a pé por conta da grande concentração de foliões. Os demais blocos serão policiados pelo restante do contingente.

Esquema inclui vigilância aérea

O Grupamento Aeromóvel (GAM) fará a vigilância aérea na região metropolitana do Rio, com foco na orla, nos blocos, no sambódromo e em rodovias estaduais, dando suporte ao Batalhão de Polícia Rodoviária. Já o Batalhão de Choque vai policiar a área externa do Sambódromo e a apuração das notas recebidas pelas escolas de samba, na Quarta-feira de Cinzas.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) ficará de prontidão, e o Batalhão de Ação com Cães (BAC) será mobilizado para locais de grande circulação como a Cinelândia, o Terreirão do Samba e a Central do Brasil.

O Regimento de Polícia Montada (RPMont) será empregado no entorno do Sambódromo, nos Arcos da Lapa, no Aterro do Flamengo e na Operação Praia. Policiais bilíngues do Batalhão de Policiamento Turístico devem atuar nos principais pontos turísticos, na rodoviária, nos aeroportos e no Sambódromo.

Vias importantes como a Avenida Brasil e as Linhas Vermelha e Amarela serão patrulhadas pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), com auxílio de policiais cedidos pelos comandos intermediários (CPA – Comando de Policiamento de Área). Esses reforços devem atuar ao longo da Avenida Brasil.