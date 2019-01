Onze das 19 praias de Ilhabela estão impróprias

São Paulo – A balneabilidade nas praias é um dos problemas em Ilhabela, cidade localizada no litoral norte de São Paulo. Segundo balanço desta segunda-feira, 21, da Companhia Ambiental do Estado (Cetesb), 11 das 19 praias da ilha tinham bandeira vermelha – que indica qualidade ruim das águas. Eram as praias da Armação, Viana, Barreiros Sul, Engenho d’Água, Ilha das Cabras, Veloso, Siriúba, Itaquanduba, Perequê, Portinho e Julião.

Com isso, muitos turistas migram para São Sebastião, no continente, onde 24 das 30 praias têm boas condições. A qualidade das praias, diz a Cetesb, está relacionada a despejo de esgoto. O selo de imprópria é dado se a análise semanal detecta concentração de bactérias acima da recomendada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.