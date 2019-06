Onyx segue convocado para comparecer à CCJ da Câmara nesta quarta

Brasília – O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, segue convocado a comparecer à sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara nesta quarta-feira (12) , às 14h. Hoje, o presidente do colegiado, Felipe Francischini (PSL-PR), tentou colocar em votação um ofício do ministro que pedia o cancelamento da convocação.

No entanto, a oposição obstruiu para manter a convocação e, com pouca resistência da base governista, a sessão foi encerrada sem que o pedido de Onyx fosse à votação. Há ainda a possibilidade de que o pedido de cancelamento seja votado amanhã cedo, mas deputados acreditam que a probabilidade de que isso aconteça é baixa.

O ministro informou ao colegiado que não poderia comparecer na data estipulada porque “já tem um compromisso previamente agendado com o presidente da República”, Jair Bolsonaro, segundo informação de sua assessoria. No ofício encaminhado a Francischini, o ministro pediu para que a audiência fosse remarcada para outra data na semana que vem. A mudança, no entanto, precisaria ser aprovada pelos membros da comissão.