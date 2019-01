Onyx: Governo vai fazer “pente-fino” nas contas deixadas por Temer

Brasília – O governo do presidente Jair Bolsonaro prepara um pente-fino nas movimentações financeiras dos últimos 15 dias da gestão Michel Temer, especialmente na liberação de recursos por parte dos ministérios, e também nas nomeações e exonerações de pessoal no último mês, disse nesta quinta-feira o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, depois da primeira reunião ministerial do novo governo.

Segundo o ministro, houve liberações atípicas de verbas e o alto volume “causou estranheza”. Os ministros foram orientados a revisar cada uma delas.

Onyx informou ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fará uma apresentação sobre a proposta de reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro na próxima semana.

Questionado sobre as dificuldades elencadas por Guedes em seu discurso de posse, Onyx afirmou que a única coisa a dizer nesse momento é que o governo fará a reforma.