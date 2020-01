ONU prevê avanço de 1,7% do PIB brasileiro em 2020

A Organização das Nações Unidas prevê que o Brasil crescerá 1,7% em 2020, ante previsão de 2,4% do governo brasileiro. Ontem, novos dados jogaram luz sobre o PIB no fim de 2019. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,18% em novembro na comparação com o mês anterior, de acordo com dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta quinta-feira 16. Foi a quarta alta consecutiva na comparação mensal. Na comparação com novembro de 2018, o IBC-Br apresentou ganho de 1,10% e, no acumulado em 12 meses, teve alta de 0,90%. A expectativa do mercado era de frustração, já que os dados de atividade da economia em novembro, medidos pelo desempenho desses três setores citados pelo economista, e que tiveram seus números divulgados entre esta semana e a passada, mostraram um desempenho aquém do esperado.

BNDES vende fatia da light

O braço de investimentos em participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar) vendeu a totalidade das ações que detinha na Light, informou a companhia elétrica em comunicado. A operação vem em momento em que o banco estatal de fomento tem buscado se desfazer de participações em diversas companhias acumuladas ao longo dos últimos anos. “A BNDES Participações S.A. – BNDESPAR alienou a totalidade das 19.140.808 ações ordinárias que detinha no capital social da Companhia e, portanto, deixou de ser acionista na presente data”, afirmou a empresa em comunicado. A elétrica não informou o valor obtido pelo BNDESPar com a operação. Segundo o comunicado, as ações foram negociadas entre 26 de dezembro e 15 de janeiro. Se vendidas ao valor de fechamento da quarta-feira, de 23,41 reais por ação ordinária, a operação teria movimentado cerca de 448 milhões de reais.

Contaminação em oito marcas da Backer

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) identificou a presença de monoetilenoglicol e de dietilenoglicol em mais oito marcas de cervejas produzidas pela mineira Backer, totalizando oito rótulos contaminados da mesma fabricante. Além dos já divulgados três lotes de Belorizontina, que no Espírito Santo é comercializada com o rótulo de Capixaba, também foram encontrados vestígios das substâncias tóxicas nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown e Backer D2. Em nota divulgada na tarde de ontem, o ministério informou que as análises realizadas por laboratórios federais de defesa agropecuária identificaram 21 lotes contaminados das oito cervejas produzidas pela Backer. Além desses, a Polícia Civil identificou mais um lote contaminado.

Bolsonaro manterá chefe da Secom

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que pretende manter o secretário Fábio Wajngarten na chefia Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom). Uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo apontou suposto conflito de interesses em uma das empresas em que o Wajngarten é sócio. “Se for ilegal, a gente vê lá na frente. Mas o que vi até agora, está tudo legal com o Fábio. Vai continuar”, disse. Bolsonaro também criticou a Folha e disse não acreditar nas publicações do jornal. A reportagem mostra que Fábio recebe dinheiro de emissoras de televisão e de agências de publicidade através da empresa FW. A empresa de Wajngarten recebeu 109 mil reais da Band, em 2019, valor confirmado pela emissora ao jornal. Três agências de publicidade também confirmaram que contratam serviços da FW ao custo de 4.500 reais mensais. O secretário diz que se afastou do comando das empresas ao aceitar a nomeação, mas ainda assim é o acionista maioritário e maior beneficiário da empresa.

Polícia investiga crise da água no Rio

Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, na Baixada Fluminense, para investigar possíveis responsabilidades nas alterações da água fornecida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) nesta quinta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, foi aberta uma investigação “para apurar eventual responsabilidade penal de funcionários da Cedae ou de terceiros que possam ter contribuído, por ação ou omissão, nas alterações das condições de consumo da água verificada nos últimos dias”. O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Há duas semanas, a água fornecida pela companhia tem apresentado gosto e cheiro de terra, o que, segundo a Cedae, é causado pela presença de geosmina. A empresa estadual afirma que essa substância não oferece riscos à saúde e é produzida por algas. Consumidores têm reclamado de água turva em alguns pontos da cidade, mas a companhia nega o problema.

Bloomberg gasta

O ex-prefeito de Nova York e pré-candidato às primárias do Partido Democrata para a residência dos Estados Unidos, Michael Bloomberg, lidera de forma isolada os gastos com anúncios no Google. Uma análise da consultora Acronym mostra que a campanha de Bloomberg já investiu S$ 18 milhões nas plataformas de propaganda do Google, superando inclusive o atual presidente do país e candidato à reeleição, Donald Trump, que investiu US$ 12 milhões. Um dos últimos a anunciar a pré-candidatura entre os democratas, Bloomberg, que não participará do caucus de Iowa, o primeiro das primárias do partido, também lidera os anúncios na televisão e já desembolsou US$ 204 milhões, de acordo com a emissora “CNBC”.

Senado recebe impeachment de Trump

O Senado dos Estados Unidos adotará medidas formais para avaliar o afastamento do presidente Donald Trump por abuso de poder após receber o processo nesta quinta-feira. Questões centrais, como se testemunhas deporão ou não em seu julgamento de impeachment, continuam no ar. Ontem, a Câmara dos Deputados de maioria democrata enviou duas acusações formais contra Trump ao Senado controlado pelos republicanos, encaminhando o início do terceiro julgamento de impeachment de um presidente norte-americano na semana que vem. O Senado deve absolver Trump e mantê-lo no cargo, já que nenhum dos 53 republicanos expressou apoio à sua remoção –uma medida que exigiria uma maioria de dois terços.

Bloqueio à Ucrânia foi ilegal

O Escritório de Supervisão do Governo dos Estados Unidos (GAO, sigla em inglês) disse nesta quinta-feira que a retenção pelo governo de Donald Trump de 400 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia para pressionar o país a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho Hunter foi ilegal. “A aplicação confiável da lei não permite que o presidente substitua por suas próprias prioridades políticas por aquelas que o Congresso aprovou como lei. O Escritório de Administração e Orçamento (OMB, sigla em inglês) reteve os fundos por uma razão política, o que não é permitido pela Lei de Controle do Embargo”, afirmou o órgão independente que trabalha para o Congresso e analisa as despesas e a operação do governo federal.

Evo volta atrás

O ex-presidente boliviano Evo Morales voltou atrás de uma declaração em defesa da formação de milícias populares, depois que os comentários causaram revolta no governo interino da Bolívia. “Alguns dias atrás, minhas palavras sobre a formação de milícias foram tornadas públicas. Minha convicção mais profunda sempre foi a defesa da vida e da paz”, disse Morales em um comunicado tuitado da Argentina, onde vive exilado. No domingo, Morales disse à agência Reuters que os bolivianos têm o direito de se organizar e defender, sem armas de fogo, do que disse serem ataques do governo interino de seu país, o qual disse ter assumido o poder com um golpe de Estado no final do ano passado.