Ônibus colide com carros, capota e deixa 10 mortos em Campos do Jordão

São Paulo — Um grave acidente envolvendo um ônibus e pelo menos três carros deixou dez vítimas fatais na noite deste domingo, 9, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Campos do Jordão.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus, que pertence à empresa Brasil Santana, teria perdido o controle do coletivo, que tinha mais de 40 passageiros a bordo, e colidiu com os veículos antes de capotar. A causa do acidente ainda é incerta.

Além dos dez óbitos, outras 51 pessoas ficaram feridas. O resgate foi acionado às 21h38 e envolveu 17 viaturas entre Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Polícia Militar e deixou as duas faixas da via interditadas.

Os feridos com maior gravidade foram encaminhados para o Hospital Regional de Taubaté, enquanto os demais foram para a Santa Casa de Pindamonhangaba. As vítimas fatais foram levadas para o IML de Taubaté.