Ônibus circulam hoje com 81% da frota em São Paulo

As empresas de ônibus de São Paulo conseguiram circular com 81% da frota programada durante o início da manhã desta quinta-feira (31), informou a SPTrans.

Segundo o órgão, a programação de operação para o feriado é de 40% do total da frota do sistema municipal de transporte.

Em decorrência das manifestações dos caminhoneiros, as empresas ficaram autorizadas a operar as linhas noturnas sob sua responsabilidade com metade da frota, equivalendo a intervalos dobrados.

Reabastecimento

A prefeitura de São Paulo informou que o reabastecimento de combustível das operadoras do sistema municipal de transporte segue sendo normalizado, garantindo, assim, a operação da frota de ônibus da cidade.

A prefeitura comprou o combustível que garante a circulação da frota até a próxima segunda-feira (4). “O governo municipal trabalha para adquirir mais diesel de forma a garantir a operação do transporte municipal até a situação do abastecimento de combustível se normalizar”, diz a nota da SPTrans.