Olímpio sobre Bebianno: “Uma pessoa da extrema confiança do presidente”

Brasília – O senador Major Olímpio (PSL-SP) afirmou na noite de quarta-feira, 13, que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, é uma “pessoa de extrema confiança” do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar disse, no entanto, que caso as denúncias contra Bebianno tiverem procedência, não será possível sua permanência no “time”.

Olímpio, uma das principais lideranças do PSL, falou durante evento de posse da nova diretoria do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, em Brasília.

“Se procederem as acusações, não dá para continuar no time de confiança dele. Não posso fazer uma ilação. É uma pessoa da extrema confiança do presidente. Eu como presidente do PSL em São Paulo não tenho nenhum senão a fazer, pelo contrário”, afirmou Olímpio.

O ministro Bebianno é alvo de denúncias desde que reportagem da Folha de S.Paulo apontou suposta candidata laranja do PSL nas eleições de 2018. Na época, Bebianno presidia o partido e teria sido o responsável pelo segundo maior repasse nacional do PSL à candidata, poucos dias antes da eleição.

Em entrevista à RecordTV, Bolsonaro disse que determinou à Polícia Federal e ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, a abertura de um inquérito para apurar acusações de que o PSL teria financiado candidaturas laranjas.

O presidente ainda disse que, caso seja comprovado que Bebianno esteve envolvido no suposto esquema do partido na última eleição, o destino do ministro será “voltar às suas origens”.