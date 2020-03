Pronunciamento de Bolsonaro

Durante pronunciamento em cadeia nacional na noite desta terça-feira, 24, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a gravidade do coronavírus. Bolsonaro exaltou o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pelo excelente trabalho, mas disse que não é necessário pânico nem histeria. “Grande parte dos meios de comunicação fizeram o contrário, espalhando o pavor. Foi espalhado os dados da Itália, espalhando histeria no país”, afirmou. Após criticar o trabalho da imprensa brasileira, que segundo Bolsonaro espalhou “pavor”, o presidente parabenizou a mídia. A crítica também se estendeu para parte dos governadores, pelas medidas adotadas nos respectivos estados para conter a propagação do vírus. “Algumas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, confinamento em massa e fechamento de comércio” .

Brasil tem 2.201 casos de coronavírus

O Brasil chegou a 2.201 infectados pelo coronavírus, segundo balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 24. Em apenas um dia foram mais de 300 casos confirmados. O país registrou 46 óbitos oficialmente, sendo 40 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro. A partir desta terça, começou em São Paulo e no Rio de Janeiro a adoção da quarentena para todos os habitantes.

424.000 casos no mundo

No mundo, são mais de 424.000 casos confirmados de Covid-19 até a manhã desta quarta-feira. A Itália, país mais afetado depois da China, tem mais de 69.000 casos, seguida pelos Estados Unidos, que tem mais de 55.000 confirmados.

Alemanha: queda de até 20% no PIB?

A economia alemã, a principal da Europa, pode encolher entre 5% e até 20% neste ano em meio ao coronavírus, segundo disse à agência Reuters o economista do instituto Ifo, Klaus Wohlrabe. O Ifo é um dos maiores institutos de economia do continente. O índice feito mensalmente pelo instituto sobre clima nos negócios também caiu de 96 pontos para 86,1 entre fevereiro e março, o pior resultado desde 2009, quando a Europa estava no auge da crise econômica de 2008. A Alemanha tem quase 33.000 casos de coronavírus, e é o terceiro país do continente mais atingido, atrás de Itália e Espanha. Juntos, os três países registram mais de 140.000 casos

Japão adia olimpíadas

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, confirmou nesta terça-feira que a Olimpíada 2020, que aconteceria em Tóquio, capital do país, foi adiada para o próximo ano, devido à gravidade da pandemia do coronavírus. Logo depois do anúncio de Abe à imprensa japonesa, o Comitê Olímpico Internacional confirmou o adiamento dos jogos, por meio de uma nota em seu site. A decisão foi tomada após o primeiro ministro japonês e o presidente do Comitê, Thomas Bach, discutirem o assunto nesta terça. De acordo com o Comitê, a aceleração da pandemia do coronavírus, reiterada pelo Organização Mundial da Saúde nesta semana, justifica o adiamento da Olimpíada. No mundo, a pandemia já atinge mais de 390 mil pessoas segundo o levantamento da universidade Johns Hopkins e deixou mais de 17 mil mortos. Os jogos ainda não tem uma nova data, mas não devem ser adiados para além do meio de 2021, quando será verão no hemisfério norte.

Índia confina 1,3 bilhão de pessoas

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decidiu pelo confinamento total do país com 1,3 bilhão de habitantes durante três semanas para conter o avanço do coronavírus. A decisão foi anunciada nesta terça-feira. “A partir de meia noite, todo o país está confinado. Para salvar a Índia, para salvar cada cidadão, a vocês e suas famílias”, afirmou Modi em um discurso transmitido pela televisão. A polícia impôs interdições em grandes partes da Índia e toques de recolher em alguns locais, e as autoridades de saúde alertaram que o coronavírus está se propagando das grandes metrópoles onde surgiu para cidades pequenas. Pesquisadores de saúde alertaram que mais de um milhão de pessoas da Índia poderão estar infectadas com o coronavírus até meados de maio. O país já cortou as ligações aéreas internacionais, e os voos domésticos serão interrompidos à meia-noite na tentativa de deter a disseminação. A Índia detectou 485 casos de coronavírus, e nove pessoas morreram da doença.

Petrobras reduzirá preço da gasolina

A Petrobras reduzirá em 15% o preço médio da gasolina em suas refinarias a partir de quarta-feira e manterá o valor do diesel, informou a companhia nesta terça-feira. A redução ocorrerá em meio a um tombo dos preços de petróleo e derivados por impactos da expansão do coronavírus e de uma guerra de preços entre grandes produtores globais da commodity. Com o novo corte, a queda acumulada de gasolina da Petrobras –responsável por quase 100% da capacidade de refino do Brasil– somará cerca de 40% em 2020, de acordo com informações da petroleira. Na semana passada, a estatal havia já reduzido o valor da gasolina em 12%.

Assembleia da Odebrecht será online

A Odebrecht vai realizar a primeira assembleia de credores totalmente on-line do Brasil, como informou a EXAME na terça-feira. O grupo pediu e obteve do juiz do caso autorização para a inovação. A assembleia que estava marcada para dia 25 foi adiada para dia 31. A extensão foi para permitir que os credores se adaptem e se preparem para o encontro em ambiente virtual. Com um total de 98 bilhões de reais em compromissos listados quando do pedido de proteção contra credores, em junho do passado, o conglomerado vai reestruturar mais de 50 bilhões de reais em vencimentos, pois são excluídos do total as dívidas cruzadas entre as empresas controladas e mais compromissos com seguradoras de obras. As dívidas estão espalhados em 20 holdings e subholdings, sociedades sem atividades que são as controladoras dos negócios operacionais de fato.

Netflix supera Disney em valor de mercado

As ações da Walt Disney despencaram em meio à pandemia de coronavírus e o valor de mercado da empresa agora é mais baixo do que o da Netflix, um reflexo de quais segmentos do ecossistema de mídia são favorecidos em momentos de incerteza. No acumulado deste ano, as ações da Disney caíram mais de 40% em comparação com ganho de 9,2% da Netflix. O valor de mercado da Netflix agora é de cerca de 158 bilhões de dólares contra 154,8 bilhões de dólares da Disney. Esta não é a primeira vez que a gigante de streaming de vídeo ofusca a criadora da Casa do Mickey Mouse. A última vez foi em março de 2019, quando a vantagem durou pouco. Antes disso, a Netflix mostrou valuation mais alto por algumas semanas em meados de 2018.