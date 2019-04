Óleo que atingiu praias de Búzios e Arraial do Cabo vazou da Petrobras

Por Fernanda Nunes

Rio de Janeiro – A Petrobras informou que “resíduos de óleo proveniente de suas atividades atingiram algumas praias em Búzios e Arraial do Cabo”, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, equipes foram mobilizadas e estão monitorando e limpando a área. As causas do vazamento de óleo ainda estão sendo apuradas, de acordo com a estatal.

“Os órgãos reguladores foram informados e estão acompanhando os trabalhos”, acrescentou a empresa em comunicado oficial divulgado pela assessoria de imprensa.