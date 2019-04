Olavo vs. militares

O canal do presidente Jair Bolsonaro no Youtube publicou, e depois apagou, um vídeo de Olavo de Carvalho criticando militares, neste fim de semana. No vídeo, Carvalho chama o presidente de mártir, critica o PT e políticos em geral e culpa os militares por “destruir políticos de direita” e impulsionar os “comunistas”. “Os milicos têm que começar a confessar seus erros”, afirmou. Em outro trecho, Carvalho ainda critica indiretamente o vice-presidente, Hamilton Mourão. Segundo a Folha de S. Paulo, militares não sabem onde Olavo de Carvalho quer chegar com esse tipo de conteúdo.

–

23 mortos em Muzema

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (RJ) encontrou neste domingo, 21, o corpo da última vítima desaparecida no desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema. Trata-se de uma mulher. Com isso, o número de mortos na tragédia, ocorrida no último dia 12, chega a 23. Há oito sobreviventes. Na tarde de sábado 20, foram resgatados os corpos de dois meninos. Ao todo, morreram no desabamento cinco homens, sete meninos, dez mulheres e uma menina. Em nota, a corporação informou que foram mais de 200 horas ininterruptas de buscas. Dos oito feridos, três permanecem internados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima que estava no Hospital Lourenço Jorge foi transferida para uma instituição particular a pedido da família.

–

Revisão de patrocínios da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro reiterou neste domingo, 21, a ordem de seu governo para a Petrobras rever os seus contratos de patrocínio ao setor cultural e justificou que a medida tem o objetivo de “saber o que fazem com bilhões de reais da população brasileira”. Em nota no Twitter, Bolsonaro indicou haver dúvidas de que os beneficiados são realmente dessa área. Lançado em 2003, o Programa Petrobras Cultural patrocina projetos de música, artes cênicas e audiovisual. De acordo com a empresa, mais de 4.000 ações já receberam ajuda do programa. A seleção dos projetos se dá por chamadas públicas e por escolha direta. A última chamada aberta pela companhia foi em 4 de dezembro do ano passado. A “Petrobras Música em Movimento 2018” tinha valor total previsto de R$ 10 milhões.

–

Ucrânia elege comediante

Ucranianos cansados de casos de corrupção e ávidos por mudança elegeram um comediante sem experiência polícia prévia como próximo presidente do país em uma eleição realizada neste domingo, conforme resultados de uma pesquisa bocas de urna. Volodymyr Zelenskiy, 41 anos, que interpreta um presidente fictício em uma série de TV, teve 73 por cento dos votos, contra apenas 25 por cento do atual mandatário Petro Poroshenko, segundo a pesquisa. A popularidade de Poroshenko vinha sendo impactada negativamente por dificuldades para frear a corrupção no país e pela queda no padrão de vida dos ucranianos. Em jogo nas eleições estava a liderança de um país na linha de frente de um impasse entre o Ocidente e a Rússia após a anexação da Crimeia por Moscou e seu apoio a uma insurgência pró-Rússia no leste da Ucrânia.

–

Trump critica democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo em uma série de mensagens no Twitter os Democratas pelo pedido da íntegra do relatório do procurador Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e pela mobilização para um processo de impeachment. O presidente do Comitê de Justiça da Câmara, Jerry Nadler, intimou o Departamento de Justiça a entregar uma versão sem censura do relatório de Mueller (estima-se que 12% do documento tenha ficado em sigilo). Enquanto isso, a senadora democrata Elizabeth Warren, pré-candidata à Presidência, defendeu que os deputados comecem a abertura de um processo de impeachment do presidente.