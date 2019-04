Olavo de Carvalho se desqualifica pela maneira como fala, diz Villas Bôas

Brasília — O General Eduardo Villas Bôas, assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Planalto, se juntou a outros militares do governo para criticar o escritor Olavo de Carvalho, que tem protagonizado embates com membros do governo.

“Acho extremamente lamentável uma pessoa inteligente e culta que se desqualifica pela maneira como se expressa. A partir daí ele não deve ser levado em consideração”, declarou Villas Bôas, após participar de sessão em homenagem ao Dia do Exército na Câmara.

O assessor, que é ex-comandante do Exército, citou que já foi alvo de críticas de “baixo calão” por parte de Olavo de Carvalho.