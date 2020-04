Oktoberfest de SC será adiada ou cancelada: Entenda

Em entrevista à rádio CBN Diário nesta quinta-feira (30), o secretário municipal de Turismo e Lazer e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Greuel, afirmou que a Oktoberfest 2020 em Blumenau não vai ocorrer na data prevista.

Inicialmente marcada entre os dias 7 e 25 de outubro, a 37ª edição da festa mais tradicional do estado poderá ser adiada ou cancelada devido à pandemia de coronavírus no Brasil. O posicionamento oficial das autoridades deve sair em maio.

“Estamos avaliando diversos cenários que mudam a cada dia. São informações de um pico ainda por vir. Temos analisado os números de forma cautelosa para poder tomar uma decisão. Temos o prazo até 15, 20 de maio para nos posicionarmos em relação a uma nova data. É certo que vai ser uma nova data”, declarou Greuel, que afirma que a decisão será tomada de acordo com as recomendações dadas pela área da saúde.

O número de casos em Blumenau mais que dobrou depois da reabertura do comércio, em 13 de abril. Na data, eram 68 infectados contra 177 registrados na terça-feira (28), apontando um crescimento de 160% dos casos na cidade.

O comércio na cidade reabriu após um decreto estadual que permitiu que as lojas abrissem as portas com medidas de segurança, como proibição de prova de mercadorias e a obrigação de uso de máscaras pelos funcionários.

Mas, na quarta-feira (22), na reabertura do shopping Neumarkt, um vídeo gravado de dentro do centro comercial registrou aglomeração de pessoas.

As imagens mostram os consumidores, entre eles crianças e idosos, entrando no shopping e sendo aplaudidas por funcionários. A Vigilância Sanitária da cidade notificou o estabelecimento por não garantir o distanciamento de 1,5 metro entre os clientes.

Oktoberfest alemã

Com a interdição de grandes eventos públicos, a Alemanha não realizará a maior festa da cerveja do mundo em 2020.

Embora o início da Oktoberfest de Munique só estivesse previsto para 19 de setembro, Markus Söder, o primeiro-ministro do Estado da Baviera, declarou na terça-feira (21) que o festival não será realizado este ano.

“Analisando a atual situação, não consigo imaginar que um evento tão grande seja viável nessa altura”, disse Söder.