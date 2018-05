Oito aeroportos da Infraero ainda sofrem com falta de combustível

Brasília – Dos 54 aeroportos do país administrados pela Infraero, oito ainda sofrem com a falta de combustível nesta quarta-feira (30), segundo dados da empresa atualizados ás 9h20. São eles: Imperatriz (MA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Palmas (TO), Londrina (PR) e Montes Claros (MG).

Em nota, a Infraero diz que alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir a melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino.

“Os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo”, diz a Infraero.

A empresa mantém a recomendação aos passageiros para que procurem as companhias aéreas para consultar a situação dos voos. Segundo balanço atualizado da Infraero na manhã desta quarta-feira, nos 54 aeroportos foram registrados 25 cancelamentos de voos, o que corresponde a um total de 5,95% do programado.

Brasília

O Aeroporto de Brasília, administrado pela concessionária Inframerica, não registrou nenhum cancelamento de voo nesta manhã. Até às 10h, o terminal teve 107 movimentos entre pousos e decolagens e apenas dois atrasos.

Na terça-feira, 29, o Aeroporto de Brasília recebeu um total de 19 caminhões de combustível, que abasteceram o terminal com 1 milhão de litros de querosene de aviação. Segundo a Inframerica, com as remessas de combustível recebidas nos últimos dias, os níveis do reservatório do terminal estão se regularizando.

“A expectativa é de normalização das operações se os abastecimentos se mantiverem contínuos. Algumas medidas estão sendo realizadas para garantir os volumes dos reservatórios permaneçam estáveis”, disse a concessionária em nota.