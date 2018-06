Bolsonaro (e nulos) lideram

Uma pesquisa do DataPoder360 mostrou que Jair Bolsonaro (PSL) lidera a disputa presidencial com 21% a 25% nos três cenários testados pela pesquisa. O ex-presidente Lula, preso desde 7 de abril e ainda considerado pelo PT candidato da legenda, não foi incluído. A pesquisa, que ouviu por telefone (metodologia considerada questionável) 10.500 pessoas em 349 cidades entre os dias 25 e 31 de maio (em meio à greve dos caminhoneiros), testou dois cenários com apenas os pré-candidatos mais competitivos — os que já pontuam acima de 5% em todos os levantamentos —, um com Geraldo Alckmin como candidato pelo PSDB e outro com João Doria como candidato tucano. O terceiro cenário considera todos os pré-candidatos. Em todos os cenários, a porcentagem de votos nulos e brancos superou a pontuação de Bolsonaro, ficando entre 27% e 29%. Ciro Gomes (PDT) é o segundo colocado nos três levantamentos, com 11% a 12% das intenções de voto.

Lula depõe

Em depoimento à Justiça Federal como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o ex-presidente Lula afirmou que o país vive um momento de “denuncismo” e que está “cansado de mentiras”. Preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o petista disse que não houve trapaça na votação que elegeu o Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. “Lamento que venha uma denúncia de corrupção de compra de delegado [do COI] oito anos depois. Não sei quem fez a denúncia, não quero saber. Não conheço. Como estamos vivendo um momento de denuncismo, em que muita gente…”, disse Lula, antes de ser interrompido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. O ex-presidente também respondeu a perguntas da defesa de Carlos Arthur Nuzman, que é réu acusado de participar do mesmo esquema. Lula afirmou que Nuzman era uma figura respeitada internacionalmente. “Não vi nenhuma atitude dele que pudesse desabonar o Brasil ou a Olimpíada.”



Recorde de homicídios

Pela primeira vez na história, a taxa de homicídios no Brasil ultrapassou o patamar de 30 mortes por 100.000 habitantes, segundo o Atlas da Violência divulgado nesta terça-feira (5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com o estudo, que analisa os números de homicídios no país de 2006 a 2016, mais de 553.000 pessoas perderam a vida devido à violência intencional. O resultado deixa o Brasil com uma taxa 30 vezes superior à da Europa. Sete estados brasileiros apresentaram queda no número de homicídios (como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo), enquanto em todos os outros o número cresceu — em cinco, a taxa mais do que dobrou. É o caso do Rio Grande do Norte, que saltou de 14,9 mortes em cada 100.000 habitantes, em 2006, para 53,4, em 2016 — crescimento de 257% na década. Também houve aumento intenso nos estados de Sergipe (121,1%), Maranhão (121%) e Tocantins (119%).

Dólar fecha em R$ 3,81

Apesar da atuação do Banco Central (BC) para conter o aumento do dólar, a moeda americana avançou 1,78% e fechou no patamar de 3,81 reais nesta terça-feira, o maior desde março de 2016, quando chegou a 3,8877 reais. Na máxima do dia, a moeda chegou a 3,8163 reais. A alta do dólar, que se valorizou sobre a maioria das moedas emergentes (como o rand sul-africano e o peso mexicano), foi puxada pela divulgação de dados fortes da economia americana, reforçando a possibilidade de um aumento da taxa de juros por lá, o que tira a atratividade de países emergentes para investidores.

Privatização suspensa

O Tribunal Regional do Trabalho 1a Região determinou, nesta terça-feira, que a Eletrobras suspenda o processo de privatização de suas distribuidoras de eletricidade que atuam no Norte e Nordeste. A suspensão permanecerá até a realização de estudos sobre o impacto da medida sobre contratos de trabalho nas empresas, informou a estatal. A decisão ocorre após uma ação ter sido movida pelos sindicatos de funcionários da companhia e ameaça dificultar ainda mais os planos da Eletrobras e do governo federal de realizar a licitação das distribuidoras até o final de julho. O processo já tem sofrido atraso devido à não aprovação pelo Congresso Nacional de uma medida provisória (MP 814) vista como importante para reduzir incertezas sobre passivos das elétricas. A decisão, que vale para as distribuidoras da Eletrobras no Amazonas, Acre, Alagoas, Piauí e Rondônia, estabelece uma multa de 1 milhão de reais no caso de descumprimento. A Eletrobras ainda opera uma distribuidora em Roraima.



Queda no preço

O Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira, mostrou que o preço dos imóveis residenciais à venda no mercado teve queda real de 1,31% entre janeiro e maio. No período, o preço médio dos imóveis recuou 0,10%. enquanto a inflação esperada no período foi de 1,23%. O comportamento dos preços não foi homogêneo entre as cidades monitoradas pelo índice. Doze das 20 cidades apresentaram alta no preço de venda no ano, com destaque para São Caetano do Sul (2,54%), Vila Velha (1,64%), e Florianópolis (1,04%). O valor médio dos imóveis à venda anunciados nas 20 cidades encerrou maio valendo 7.543 reais por metro quadrado. Rio de Janeiro se manteve como a cidade mais cara do país, com metro quadrado médio de 9.596 reais. Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis residenciais à venda acumula queda de 0,56% e queda real de 3,22%.

Produção industrial alavancada

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, nesta terça-feira, que a produção industrial no Brasil teve um aumento de 0,8% em abril ante março. No ano, a indústria teve alta de 4,5%. No acumulado em 12 meses, a produção da indústria acumulou avanço de 3,9%. Em relação a abril de 2017, a produção aumentou 8,9%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um aumento de 3,5% a 9,1%, com mediana positiva de 7,6%. A produção da indústria de bens de capital teve alta de 1,4% em abril ante março, informou o IBGE. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal-Produção Física (PIM-PF). Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou avanço de 0,4% na passagem de março para abril. Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de abril foi de alta de 2,8% ante março, além de avanço de 36,2% em relação a abril de 2017.

Mais mortes na Nicarágua

Subiu para 127 o número de mortos em protestos, na Nicarágua, nesta terça-feira. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os números só aumentam desde o início das manifestações, no dia 18 de abril, contra o presidente, Daniel Ortega. A população era contrária à proposta de reforma da Previdência proposta pelo presidente. Os confrontos se intensificaram após simpatizantes do governo e a Polícia Nacional tentarem remover uma barricada construída por manifestantes contrários ao governo. A polícia do país classificou as mortes como “atos terroristas de crime organizado, que alteraram a ordem pública, a paz e a tranquilidade de indivíduos, famílias e comunidades”. Contrários à repressão, comerciantes de declararam, também nesta terça-feira, em desobediência civil contra a “opressão” do governo federal.

Conte assume com discurso anti-imigração

O novo primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou, nesta terça-feira, que “vai acabar com o negócio da imigração”. Conte ainda disse, durante seu discurso de posse, que a imigração no país “cresceu excessivamente, sob um ano de falsa solidariedade”. Conte assumiu o poder italiano após o Movimento 5 Estrelas (M5S) e a aliança da direita Liga terem indicado seu nome ao presidente do país, Sergio Mattarella. Além da polêmica questão da imigração, Conte ainda afirmou que pretende renovar o compromisso com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apoiar as relações comerciais com a Rússia, e “pressionar por uma revisão do sistema de sanções, começando com aquelas que se arriscam a humilhar a sociedade civil russa”. Ele foi apresentado ao Senado nesta terça-feira, e deverá ser empossado pela Câmara na quarta-feira.

OEA aprova resolução contra Maduro

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou na noite de terça-feira uma resolução que abre as portas para suspender o da Venezuela e não reconhecer a legitimidade das eleições de 20 de maio que reelegeram Nicolás Maduro. A iniciativa promovida pelos Estados Unidos e apresentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Peru, pede a aplicação dos mecanismos da Carta Democrática e foi aprovada por 19 votos entre os 34 países ativos.