OAB-PE repudia vídeo em que brasileiros constrangem estrangeira na Copa

São Paulo — A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Pernambuco divulgou uma nota de repúdio ao vídeo em que brasileiros aparecem insultando uma torcedora estrangeira durante a Copa do Mundo da Rússia.

O vídeo, que gerou revolta nas redes sociais nesta semana, mostra um grupo de homens brasileiros cercando uma mulher que não fala português e repetindo termos chulos.

Entre os homens que participaram da filmagem, de acordo com a nota, está o advogado Diego Valença Jatobá, regularmente inscrito na OAB-PE.

A instituição apresenta dados sobre a violência contra a mulher no Brasil e no mundo e afirma que a sociedade está inserida em uma “cultura machista e patriarcalista”, mas que essa situação precisa mudar.

O Ministério do Turismo também divulgou uma nota condenando a atitude dos brasileiros e afirmando que o machismo e a misoginia não são aceitáveis sob nenhum aspecto, muito menos em um evento como a Copa do Mundo, realizado para “promover a integração entre povos e culturas do mundo todo”.

Leia a íntegra da nota da OAB:

“A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, por intermédio da Comissão da Mulher Advogada, repudia veementemente o conteúdo de um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais em que um grupo de brasileiros ladeia uma mulher, que aparentemente não é brasileira nem fala português, e profere em coro ofensas relacionadas ao seu órgão sexual.

Dentre os protagonistas do lamentável episódio, identifica-se o advogado Diego Valença Jatobá, regularmente inscrito nesta Seccional.

Segundo dados da ONU, uma em cada três mulheres é ou será vítima de violência de gênero no mundo, sendo o Brasil o 5º país no ranking mundial de violência contra as mulheres.

De acordo com Relógios da Violência do Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil e a cada 1.5 segundo uma mulher é vítima de assédio na rua.

As estatísticas são alarmantes e nos levam a uma profunda reflexão sobre a necessidade de uma mudança urgente da cultura machista e patriarcalista em que nossa sociedade ainda está, infelizmente, inserida.

A preconceituoso atitude é causa de vergonha para todos nós, brasileiros, e vai na contramão do atual contexto de luta contra a desigualdade de gênero, em que cada dia mais as instituições públicas e privadas estão em busca de soluções conjuntas para que nenhuma mulher sofra qualquer tipo de violência ou discriminação pelo fato de ser mulher.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, por intermédio da Comissão da Mulher Advogada, reafirma seu compromisso de trabalho incansável para que os princípios do Estado Democrático de Direito sejam resguardados, proporcionando-se às mulheres a garantia de exercício de suas liberdades individuais e sexuais, com igualdade de espaço, de oportunidades e, sobretudo, de tratamento.

Recife/PE, 18 de junho de 2018.

Ronnie Preuss Duarte

Presidente da OAB/PE

Ana Luiza Mousinho

Presidente da Comissão da Mulher Advogada”