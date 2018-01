O sobe-e-desce dos presidenciáveis nas redes em 2017

São Paulo – Se em janeiro de 2017 o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), era um fenômeno político das redes sociais, ao longo do ano até dezembro ele perdeu o trono para o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

De acordo com o levantamento da SocialBakers, as interações de Doria nas redes caíram de mais de 7 milhões por mês em janeiro, fevereiro e março, para cerca de 500 mil em dezembro.

Já no caso de Bolsonaro, os números oscilaram, mas mais perto da estabilidade: ele começou o ano com uma média de 4 milhões de interações por mês, e terminou com pouco mais de 3 milhões.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem mais altos e baixos nas redes, mas também começou e terminou o ano com pouco menos de 2 milhões de interações por mês.

O apresentador Luciano Huck, que anunciou estar fora da corrida presidencial mas ainda pede para ser incluído nas sondagens eleitorais, tem desempenho parecido com o de Lula no volume de interações, cerca de 2 milhões por mês.

As interações incluem comentários, curtidas e compartilhamentos, mas sem qualificá-los: um alto volume de interação também pode ser resultado de uma campanha de boicote ou comentários negativos.

Veja o gráfico completo: