O que se sabe sobre prisão do militar que transportava 39 kg de cocaína

São Paulo — Um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) foi preso nesta segunda-feira (25) no aeroporto de Sevilha, na Espanha, acusado de transportar 39 quilos de cocaína dentro do avião que daria suporte à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

A equipe faria escala na cidade espanhola, localizada no sul do país, e seguiria viagem a Osaka, no Japão, onde o presidente participa de uma reunião de cúpula do G20 nesta semana. Com a detenção, o governo do Brasil mudou a escala de viagem de Sevilha para Lisboa. Bolsonaro não estava no mesmo voo que o militar.

Segundo informações do Ministério da Defesa, o sargento de 38 anos, cujo nome não foi revelado, embarcou em Brasília, no avião reserva da Presidência, o Embraer 190, do Grupo de Transportes Especiais, da FAB, que transportava três tripulações de militares para a missão presidencial. Ele exercia a função de comissário de bordo.

Um porta-voz da polícia local afirmou que o militar foi interceptado durante um controle aduaneiro obrigatório, mas de rotina. Ao jornal espanhol El País, fontes da Guarda Civil relataram que ao abrir a mala de mão do tripulante os agentes encontraram 37 tijolos de um quilo cada, que não estavam “nem mesmo escondidos entre as roupas”.

Imediatamente, o sargento foi detido na sede da Guarda Civil de Servilha. Ele será acusado de tráfico de drogas e responderá, na Espanha mesmo, por crime contra a saúde pública. Segundo o Código Penal espanhol, o caso do brasileiro pode dar de três a seis anos de cadeia, além de uma multa de até três vezes o valor da droga.

A principal pergunta dos investigadores, ainda sem resposta, é qual era o destino da droga. De acordo com o jornal andaluz Diario Sur, há a possibilidade de ser a própria Espanha. Ao veículo de comunicação, os agentes disseram que acreditam que outros militares da mesma unidade foram subornados pelo brasileiro para aceitar o transporte da carga no avião oficial da comitiva.

O sargento, apesar de ser parte de uma comitiva presidencial de um país estrangeiro, não tinha proteção diplomática alguma, afirmaram os investigadores.

De acordo com uma cartilha do Ministério da Defesa, as bagagens dos passageiros de aviões da FAB recebem etiquetas de registro e comprovante de bagagem, mas não há obrigatoriedade de vistoria, o que pode explicar o motivo pelo qual o sargento não foi impedido de embarcar ainda no Brasil. Não há nenhuma norma para raio-x.

Investigação brasileira

Assim que a notícia da prisão do militar repercutiu na imprensa, o presidente Jair Bolsonaro usou seu Twitter para se posicionar sobre o caso. Ele afirmou que determinou “imediata colaboração” do Ministério da Defesa com a polícia espanhol, além de abertura de um inquérito militar”.

Bolsonaro destacou, ainda, que “as forças armadas têm em seu contingente cerca de 300 mil homens e mulheres formados nos mais íntegros princípios da ética e da moralidade”. Para ele, caso seja comprovado envolvimento do sargento, ele será julgado e condenado na forma da lei.

O fato de Bolsonaro ter se pronunciado preocupou assessores. A avaliação é de que o presidente levou o problema para “o seu colo”, quando o assunto era tratado longe do Planalto.

Por meio de nota, o Ministério da Defesa afirmou que foi determinada a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM). A pasta diz, ainda, que repudia atos “dessa natureza”, e dará “prioridade para a elucidação do caso, aplicação dos regulamentos cabíveis, bem como colaborar com as autoridades”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do presidente para mais detalhes sobre a prisão, mas ainda não obteve retorno.

Prisão não é inédita

Em abril deste ano, o Superior Tribunal Militar condenou um major da reserva da Aeronáutica, que transportou 33 quilos de cocaína em um avião oficial em 1999. O destino final era era a cidade de Clermont Ferrand, na França, com escala em Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

O militar havia sido julgado na primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro em novembro de 2000, mas só teve o trânsito em julgado decretado em maio de 2018.

O Superior Tribunal Militar decretou a perda do posto e da patente de um major da reserva da Aeronáutica, condenado à pena de 16 anos de reclusão e 266 dias de multa, pela prática de tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Dois colegas do militar já haviam perdido o posto e a patente perante o STM, devido ao envolvimento na mesma ação criminosa.