O que os artistas e famosos dizem sobre a prisão de Lula

São Paulo — A prisão de Lula incitou artistas falarem o que pensam nas redes sociais. Veja o que foi dito sobre o cumprimento da determinação judicial de Sérgio Moro, que levou Lula à cadeia, em Curitiba, na noite do último sábado (7).

Maria Casadeval, atriz, publicou uma foto de Lula com a seguinte legenda ”A legitimidade de quem vence nas urnas, não no golpe. Compreendo e respeito muito todo esse afeto bonito.” A mesma foto, de Francisco Proner, foi compartilhada no Instagram pela atriz Leandra Leal com o nome de Lula em meio a emojis de corações.

Monica Iozzi, que já havia ironizado a decisão de Sérgio Moro, compartilhou uma reportagem da BBC, no Instagram, cujo título dizia que não há evidências de que Lula seja corrupto.

A cantora Anitta fez uma declaração neutra e comedida no Twitter: “Que Deus olhe pelo nosso Brasil tão dividido neste momento e intolerante uns com os outros”.

Regina Duarte, atriz, publicou uma foto de um homem empurrando um círculo com a estrela símbolo do partido para fora da bandeira do Brasil.

Luana Piovani usou o Instagram para publicar um vídeo, editado, de Lula discursando sobre como corruptos devem ser punidos por seus atos. Na legenda do vídeo, ela diz: “Agora bora começar encaçapar os outros!! Aécio, Renan, Temer”.

Patricia Pillar compartilhou uma foto de Lula no Instagram com a legenda: “Nunca estive tanto com ele quanto agora”.

Gregorio Duvivier compartilhou uma imagem de Lula com uma criança tocando seu rosto e uma legenda sobre a ascensão social de sua família e sobre não compreender o ódio, apesar de entender as comemorações no caso do ex-presidente.

Edward Snowden, ex-analista da inteligência americana que tornou público o programa de monitoramento de redes sociais nos EUA, compartilhou, no Twitter, uma reportagem do site The Intercept cujo título diz que prisão de Lula é política.

Luciano Huck e Pedro Cardoso não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.