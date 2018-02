O que o governo deveria priorizar em 2018, segundo os brasileiros

São Paulo – Em mais um sinal de descompasso entre governo e população, apenas 3% dos brasileiros acreditam que a Reforma da Previdência deveria ser uma prioridade para o governo este ano. É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional de Indústrias (CNI) divulgada nesta semana.

Em contrapartida, a maior parte deles acredita que, neste ano, o governo Michel Temer deveria priorizar programas para melhorar a saúde pública.

Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados apontaram esse item como prioritário para a agenda do mandato que se inicia em 2019. Elevar o salário mínimo, controlar a inflação (que teve a menor taxa para janeiro desde a criação do Real), promover a geração de empregos e reduzir impostos aparecem logo em seguida com cerca de 30% das escolhas dos entrevistados.

A escala de prioridade também muda conforme o perfil do entrevistado. Por exemplo, a redução de impostos é essencial para 37% dos jovens de 16 a 24 anos e 36% daqueles que ganham mais de cinco salários mínimos.

Prioridade % dos entrevistados Melhorar os serviços de saúde 37 Aumentar o salário mínimo 33 Controlar a inflação 32 Promover a geração de empregos 30 Reduzir os impostos 30 Melhorar a qualidade da educação 25 Combater a corrupção 23 Reduzir os gastos públicos 23 Combater a violência e a criminalidade 18 Ampliar os programas de combate à pobreza, como o bolsa família, etc. 10 Aumentar o combate às drogas 5 Promover a reforma política 5 Ampliar os programas de habitação/ Moradia popular 4 Melhorar as estradas e rodovias 3 Promover a reforma da previdência 3 Melhorar o transporte urbano 2 Reduzir a burocracia 2 Investir na ampliação da produção de energia 1 Ampliar as linhas de crédito para pequenos negócios 1 Ampliar concessões de obras de infraestrutura para o setor privado 1 Buscar acordos comerciais com outros países 1 Intensificar as políticas de proteção ao meio ambiente 1 Promover programas de saneamento básico 1 Nenhuma destas/ Outras 0 Não sabe/ Não respondeu 2

De todas as regiões, o Sul é o único que não apontou a saúde como prioritária. Para os moradores da região, em contrapartida, é uma tríade de medidas econômicas que devem dar o tom da gestão Temer neste último ano de mandato com controle de inflação, aumento do salário mínimo e geração de empregos.

SUL NORDESTE NORTE/CENTRO-OESTE SUDESTE Controlar a inflação (39%) Melhorar os serviços de saúde (37%) Melhorar os serviços de saúde (37%) Melhorar os serviços de saúde (39%) Aumentar o salário mínimo (33%) Aumentar o salário mínimo (34%) Reduzir os impostos (36%) Aumentar o salário mínimo (32%) Promover a geração de empregos (33%) Promover a geração de empregos (31%) Aumentar o salário mínimo (33%) Controlar a inflação (30%)

Em relação aos principais problemas experimentados pelo Brasil, desemprego e corrupção praticamente dividem o pódio consolidando um retrato claro das crises política e econômica que acometem o Brasil nos últimos anos.

Em 2016, a corrupção ocupava o terceiro lugar da lista de principais problemas, com 40% das citações. Hoje, está em segundo com 55% das menções.

Temas que o Brasil enfrenta maiores problemas atualmente % dos entrevistados Desemprego 56 Corrupção 55 Saúde 47 Segurança pública/ violência 38 Custo de vida/ preços/ controle da inflação 13 Qualidade da educação 13 Drogas 12 Pobreza/ fome/ miséria 10 Falta de moradia 7 Salários baixos 7 Impostos elevados 6 Impunidade/ Lentidão ou falta de justiça 5 Seca/ Falta de água 4 Baixo crescimento da economia/ baixo desenvolvimento do País 4 Falta de valores morais 3 Juros elevados 3 Saneamento básico (coleta de esgoto e abastecimento de água) 2 Deficiência no fornecimento de energia elétrica 1 Meio ambiente (poluição, desmatamento, etc.) 1 Burocracia 1 Trânsito/ carência de transporte/ problemas de mobilidade urbana 1 Dificuldades fiscais do Governo Federal e dos estados 1 Falta de opções de cultura e lazer 0 Baixa qualidade das estradas/ rodovias 0 Lixo 0 Nenhuma destas/ Outras 0 Não sabe/ Não respondeu 1

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios entre 7 e 10 de dezembro de 2017.