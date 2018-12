O que já se sabe sobre o caso João de Deus. Médium pode se entregar hoje

São Paulo – Com prisão preventiva decretada, João de Deus, segundo seus advogados ,vai se entregar espontaneamente à polícia, mas não antes das 14h deste sábado, prazo estabelecido pela Polícia Civil. Autoridades negociam como será a sua apresentação.

Seu paradeiro é incerto, e a polícia já esteve atrás de João de Deus em mais de 20 endereços. Sua última aparição foi na quarta-feira, 12, quando esteve na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Falando apenas por minutos, João de Deus, declarou que é inocente. Desde então ele, não foi mais visto. Seus advogados já fizeram o pedido de habeas corpus.

Entenda o caso:

As primeiras denúncias foram divulgadas pela Globo

Na sexta-feira, 7, 10 mulheres denunciaram abusos sexuais cometidos pelo médium João de Deus ao programa Conversa com Bial da Rede Globo.

Os crimes, segundo as mulheres, teriam acontecido durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO). Naquela ocasião, apenas a coreógrafa holandesa Zahira Leeneke Maus concordou em se identificar e mostrar o rosto, durante o programa. Ela afirma ter sido estuprada.

No dia seguinte, o jornal O Globo também publicou três relatos. De acordo com as mulheres, João de Deus conseguia ficar sozinho em sua sala com elas usando o argumento de que elas tinham sido escolhidas para receber a cura.

Centenas de mulheres e até a filha denunciaram o João de Deus

Na última semana, centenas de denúncias foram recebidas o pelo Ministério Público de Goiás.

Uma força-tarefa foi criada para apurar os casos e até quinta-feira 13, foram recebidas 330 mensagens e telefonemas. O e-mail específico para essa finalidade é o denuncias@mpgo.mp.br

A filha de João de Deus relatou, em reportagem publicada pela Veja, que foi abusada pelo pai desde os 10 anos de idade.

Possíveis vítimas que moram em outros países procuraram o grupo para denunciar casos de abuso sexual. Denúncias chegaram de mulheres que moram na Alemanha, Austrália, Bélgica, Bolívia, nos Estados Unidos e na Suíça.

No Brasil, mulheres de Goiás, no Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Piauí e Maranhão relataram abusos.

Mais de 30 depoimentos já foram colhidos pelos MPs de São Paulo, Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Espírito Santo.

Em mais um novo relato, publicado neste sábado 15, uma mulher de 36 anos afirma ter sido abusada em Vitória (ES), em 1984. Na ocasião, o médium estava vendendo objetos religiosos e oferecia consultas espirituais de brinde.

Passado de contrabandista

Em 1985, o médium foi preso por contrabando, segundo reportagem da Veja. João de Deus foi pego transportando 1 tonelada de um mineral radioativo chamado autunita, muito valioso e raro.

O minério, extraído clandestinamente, seria enviado para a Guiana. Se não tivesse sido preso, teria faturado 3,5 milhões de reais, segundo a Veja.

Trabalhos continuam na Casa Dom Inácio de Loyola

“Não vamos fechar”, disse um funcionário, entrevistado pelo Estadão. A Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, cidade a 113 km de Brasília (DF) atende 3 mil pessoas por semana, mas o movimento caiu expressivamente após a divulgação das centenas de denúncias.