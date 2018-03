São Paulo – Na próxima terça-feira (6), o o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julga um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP) por corrupção e lavagem de dinheiro.

Com a decisão, Lula corre o risco de ser preso antes mesmo do trânsito em julgado – quando todos os recursos em todas as instâncias se esgotam. No julgamento desta terça, a Quinta Turma do STJ irá analisar o mérito do pedido da defesa do ex-presidente, que contesta essa possibilidade.

Se os ministros do STJ acolherem o pedido, Lula poderá agurdar em liberdade o julgamento dos recursos que lhe restam no cargo.

1. O que é um habeas corpus?

Um habeas corpus é uma ação prevista na Constituição de 1988 que pode ser proposta quando a liberdade de ir e vir de uma pessoa está arbitrariamente sob risco. Esse instrumento está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso LXVIII. O assunto é regido do artigo 647 ao 667 do Código de Processo Penal.

2. Quando o habeas corpus pode ser impetrado?

Segundo a Constituição de 1988, o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” – salvo nos casos de “punição disciplinar”, como diz o Código de Processo Penal.

A lista de situações possíveis nesse contexto está prevista no artigo 648 do Código de Processo Penal. Segundo a lei, o cerceamento da liberdade é ilegal nos seguintes casos:

. quando não houver justa causa para isso

. quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei,

. quando quem determinar esse cerceamento da liberdade não tiver competência para fazê-lo

. quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

. quando o processo for claramente nulo

. quando a punição estiver extinta

“Essas hipóteses dentro do direito apreciam a mais remota hipótese de uma prisão. Existe a admissão pelos tribunais superiores da possibilidade de se impetrar habeas corpus inclusive para barrar um processo de inquérito policial. Se a investigação não está baseada em fatos ou provas, o inquérito pode ser trancado”, afirma Marco Aurélio Florêncio, professor de direito penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O habeas corpus pode ser impetrado depois que a liberdade do cidadão já foi restringida (habeas corpus liberatório) ou quando existe a ameaça de que isso aconteça (habeas corpus preventivo) — que é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

3. Quem pode entrar com um habeas corpus?

A princípio, qualquer pessoa pode entrar um pedido de habeas corpus. Não é necessário a ajuda de um advogado para isso.

4. Quem julga o habeas corpus?

Sempre em uma instância superior àquela em que foi feita a decisão.

5. Por quanto tempo vale um habeas corpus?

Se concedido, o habeas corpus dura pelo tempo em que for definido na decisão e, geralmente, dá a garantia de que os réus respondam em liberdade ao processo até que todos recursos se esgotem.