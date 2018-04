O que é o corpo de delito, exame que Lula fez na sede da PF

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado à Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo, onde passou por exame de corpo de delito.

Lula entregou-se à PF em São Bernardo do Campo, após enfrentar a resistência de apoiadores que chegaram a impedir a saída do ex-presidente da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ele estava desde quinta-feira (5). O trajeto entre São Bernardo e a sede da PF durou cerca de uma hora.

A perícia é uma exigência legal para condenados antes do ingresso no sistema penitenciário, a fim de atestar a integridade física das pessoas e a não ocorrência de abuso de autoridade, mas geralmente é realizado no Instituto Médico Legal (IML).

Depois do exame, Lula deve ser transferido para Curitiba, para cumprir pena em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal. Ele seguiu de helicóptero ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. No local, há apoiadores do ex-presidente protestando em sua defesa, entre eles parlamentares.