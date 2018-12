“O que é fascismo” foi maior busca da categoria feita no Brasil em 2018

São Paulo – O Google divulgou na quarta-feira (12) a sua lista de termos mais pesquisados pelos brasileiros em 2018.

Nas buscas gerais, cinco dos dez assuntos mais procurados estão relacionados à política brasileira, sendo que o nome do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi o quarto mais pesquisado na plataforma.

Já quando o assunto pesquisado começava com a pergunta “o que é”, a principal busca foi por “o que é fascismo”, seguido por “o que é intervenção militar”.

A pergunta “o que é Ursal” ficou em quarto lugar na categoria; o tema disparou após ser citado pelo candidato Cabo Daciolo durante debate presidencial no início de agosto.

O fascismo é descrito, de forma geral, como um regime autoritário de extrema-direita e centralizado na figura de um ditador, no qual os interesses individuais são subordinados a nacionalismo e ao militarismo e tanto as oposições quanto as instituições democráticas são reprimidas.

O nome vem da palavra italiano para feixe e os regimes de Mussolini na Itália e Adolfo Hitler na Alemanha são seus exemplos mais célebres.

Bolsonaro foi acusado de fascismo devido ao seu histórico de ataques à minorias como homossexuais, assim como defesa do regime militar e da prática de tortura, entre outras coisas.

Quando foi revelado um vídeo em que seu filho Eduardo Bolsonaro diz que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e o soldado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comentou que a fala “cheira a fascismo”, por exemplo.

O ranking do Google mostra que as pessoas procuraram, também, razões para votar em Bolsonaro: na categoria do “Por que?”, essa foi a segunda principal busca no ano.

Já o “Por que não votar em Bolsonaro?” ficou em sexto lugar no ranking e “Por que o Amoêdo não vai a debates” ficou em nono.

Na categoria acontecimentos, de acordo com o Google, as “Eleições 2018” ficaram em segundo lugar no ranking da plataforma. A “greve dos caminhoneiros” em terceiro, a “Prisão do Lula” em sexto, “Enem 2018” em nono e “Julgamento do Lula” em décimo.

Quando as buscas foram “Virou Meme”, de acordo com a plataforma, Bolsonaro e Lula estavam entre as 10 maiores procuras na categoria.

Marielle Franco ficou em quinto lugar na categoria “Mortes” de buscas dos brasileiros. Nesta quinta-feira (13), a polícia realiza os primeiros mandados de prisão relacionados ao caso, 9 meses após o crime.