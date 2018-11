O que diz o laudo do acidente que matou uma pessoa no Beach Park

São Paulo – O acidente que levou à morte de Ricardo José Hilário Silva, no parque Beach Park, em julho deste ano, foi causada por excesso de peso, segundo laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Criminal ligada à Secretaria da Segurança do Estado do Ceará. As informações são do site G1, que teve acesso prévio ao material da perícia.

Ricardo Hilário – que trabalhava na Rádio Nova Brasil FM e vivia em Sorocaba, no interior de São Paulo – bateu a cabeça quando ainda estava na boia dentro do tubo do brinquedo Vainkará, do Beach Park, e caiu bruscamente no chão do brinquedo, morrendo no local. Outras três pessoas, que dividiam a boia com o radialista no momento do acidente, também caíram, mas não apresentaram ferimentos graves.

O que diz o laudo

O brinquedo tinha limite de peso de 320 kg, segundo a perícia. Juntas, as três pessoas que acompanhavam Ricardo no momento do acidente, pesavam 305 kg. Com o peso da vítima, o limite foi ultrapassado. Não há informações sobre o peso exato de Ricardo Hill.

Em entrevista ao G1, a administração do parque disse que os instrutores do brinquedo fazem duas triagens de perguntas antes dos turistas entrarem na atração. A primeira, ainda na entrada do brinquedo, é sobre a altura. A segunda é sobre o peso. Segundo eles, após a série de perguntas, o grupo de turistas é distribuído pelas boias, na tentativa de redistribuir o peso das pessoas.

O acidente aconteceu três dias depois da estréia do brinquedo, inaugurado em 14 de julho. Após o acidente, o Vainkará foi interditado. O brinquedo custou 15 milhões de reais e tinha 29,5 metros de altura.