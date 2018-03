O que disse único membro do clã Bolsonaro ao citar caso Marielle

São Paulo — Até o momento, apenas dois membros da família do deputado federal e pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) se pronunciaram sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) na noite de quarta-feira (14), no centro do Rio de Janeiro.

Um deles, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) prestou condolências à família da vereadora e de seu motorista, mas apagou a mensagem em seguida, segundo o jornal Folha de S. Paulo

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ) entrou para o grupo dos usuários do Twitter que usaram o episódio para criticar a esquerda. Em post na rede social Twitter, ele acusou o PSOL, partido de Marielle, de hipocrisia:

“Se você morrer seus assassinos serão tratados por suspeitos, salvo se você for do PSOL, aí você coloca a culpa em quem você quiser, inclusive na PM. Eis o verdadeiro preconceito, a hipocrisia. ‘Para os meus amigos tudo, aos demais a lei'”, escreveu.

Mais uma lição: se você morrer seus assassinos serão tratados por suspeitos, salvo se você for do PSOL, aí você coloca a culpa em quem você quiser, inclusive na PM. Eis o verdadeiro preconceito, a hipocrisia. "Para os meus amigos tudo, aos demais a lei". — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 15, 2018

Vão falar, refalar, bater, repetir tanto que a vereadora foi executada por um PM mesmo sem uma prova concreta disso. Daí qnd surgir uma possibilidade qualquer de se ligar o crime a Policial em particular, pronto, ele já estará condenado. pic.twitter.com/vNjKHeaR5d — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 15, 2018

Esta publicação foi compartilhada na página do deputado:

O assassino da vereadora Mirielle Franco…se for um PM guilhotina, se for um traficante é vítima da sociedade.

Assim é a esquerda. pic.twitter.com/eqgPNyhpzZ — Antonio Leitte (@AntonioLeitteRj) March 15, 2018

Marielle Franco, a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016, foi morta com três tiros na cabeça e um no pescoço quando voltava de evento sobre mulheres negras no centro do Rio de Janeiro. O motorista do carro, Anderson Gomes, também foi assassinado com três tiros.

A Polícia Civil do Rio confirmou que investiga a hipótese de uma execução premeditada da vereadora.

Jair Bolsonaro (PSL- RJ) foi o único presidenciável a manter silêncio sobre caso. Apesar das ideias de Marielle serem opostas aquelas defendidas pelo pré-candidato, a segurança pública é tema central no discurso do presidenciável — fato que tornou a ausência de um posicionamento ainda mais simbólica.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a assessoria de Bolsonaro afirmou que sua opinião sobre o assassinato seria polêmica demais.