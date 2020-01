O que a última turbina inaugurada de Belo Monte significa para o Xingu

Com os custos estimados em mais de R$ 40 bilhões, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte) teve a última turbina inaugurada no último dia 27 de novembro, em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Desde que a usina barrou um pedaço do rio Xingu, no final de 2015, mais de 200 famílias de pescadores que habitam o trecho de 100 quilômetros entre as cidades de Altamira, Anapu, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu viram sua fonte de renda e de alimentação diminuir.

“Quando a gente chegou aqui, pra pegar um peixe, bastava uma vara, uma malhadeira e já podia dizer: ‘Vou ali buscar um peixe pra gente almoçar’. Era rapidinho, pegava até 100 quilos. Hoje, você passa o dia todinho e não pega um peixe, talvez durante a noite você consiga pegar um”, conta o pescador Francisco Fernandes da Silva, de 57 anos. Morador da Volta Grande do Xingu há 18 anos, ele reclama que os impactos provocados por Belo Monte desde o início da obra se agravaram com o barramento definitivo do rio.

Em uma série de vídeos enviados à Agência Pública por moradores da Volta Grande do Xingu, o que se vê são pescadores arrastando barcos em meio a pedras para conseguir chegar até a água. Em partes da região, antigamente navegáveis e repletas de peixes, o caminho agora é percorrido a pé.

Um estudo realizado entre 2014 e 2017 constatou que a produção total do pacu – espécie mais comum da região – caiu nos meses de pico da pesca (janeiro e fevereiro) de 929,8 kg em 2015, para 396,3 kg no primeiro ano de barramento, em 2016, situação também influenciada pelo impacto climático do El Niño.

A última turbina e o “hidrograma de consenso

Para a usina funcionar, foi construída uma barragem principal no rio Xingu, que desviou a água necessária na geração de energia para dois reservatórios – com isso, criou-se um “trecho de vazão reduzida”. Nesse trecho, onde está localizada a Volta Grande, a quantidade de água que passa – a vazão – não é mais a natural do rio, mas a artificialmente liberada pela concessionária de Belo Monte, a Norte Energia S.A.

Com a inauguração da última turbina, Belo Monte agora opera com sua capacidade máxima, e a Norte Energia passará a adotar o chamado “hidrograma de consenso”, que estabelece valores mínimos de água que devem chegar ao trecho de vazão reduzida ao longo de cada mês do ano. A ser testada por seis anos, a partir de janeiro de 2020, a medida tem como objetivo mitigar os danos provocados pelo desvio de água para a geração de energia.

Criticado por especialistas por causa de aspectos ambientais, o “hidrograma de consenso” não é suficiente sequer para garantir a viabilidade energética da usina ao longo de todo o ano. Segundo reportagem publicada do O Estado de S. Paulo, a Norte Energia quer erguer uma usina térmica para compensar baixa produção de energia e já consultou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a possibilidade.

A proposta da concessionária prevê vazões mínimas e que estão abaixo, por exemplo, da menor cheia histórica vivida pelo Xingu – de 9.564 m³/s, em 1951. O plano da Norte Energia propõe dois hidrogramas, que devem se alternar a cada ano: no plano A, a vazão mínima no período de cheia, em abril, deve ser de 4.000 m³/s – o equivalente a 1,6 piscina olímpica por segundo; no plano B, a vazão mínima na cheia deve ser de 8.000 m³/s. A média do rio para o período é de mais de 20.000 m³/s.

Segundo a concessionária, o “hidrograma de consenso” garante as condições de navegabilidade e a sobrevivência dos animais no trecho de vazão reduzida. No entanto, especialistas questionam a ausência de estudos da Norte Energia que confirmem que os hidrogramas vão garantir a manutenção da vida no Xingu. É o caso da pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPa) e bióloga do Ministério Público Federal (MPF) Cristiane Costa Carneiro, coautora de artigo que contesta a viabilidade da proposta.

Segundo ela, a medida de redução de danos é, ela mesma, um impacto, e seu efeito cumulativo pode significar o fim do rio. “Se você aplicar as vazões do ‘hidrograma de consenso’, as condições de vida das populações e a fauna aquática não vão resistir porque não vai ter água suficiente para cumprir todos os ciclos biológicos dessa fauna”.