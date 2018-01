O que a imprensa internacional diz sobre a condenação de Lula

São Paulo – A imprensa internacional noticiou amplamente a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre. “Encerramento da carreira do icônico líder”, “vitória para os promotores” e “extraordinária mudança de sorte para Lula” foram alguns dos comentários dos jornais estrangeiros.

A seguir, confira o que os principais veículos internacionais disseram:

The Washington Post

O jornal americano “The Washington Post” tuitou que a corte brasileira confirmou convicção de corrupção do ex-presidente Lula, “potencialmente encerrando a carreira do icônico líder latino-americano”.

Brazilian court upholds corruption conviction of former president Lula, potentially ending career of iconic Latin American leader https://t.co/CGvHdqhj03 — Washington Post (@washingtonpost) January 24, 2018

The New York Times

O jornal “The New York Times” disse que a condenação de Lula foi “um grande golpe para os planos do político mais influente do país de concorrer à presidência novamente este ano”.

“A decisão foi uma vitória para os promotores no que pode ser o caso de maiores proporções no confronto entre o Poder Judiciário brasileiro e a elite política. Os promotores têm retratado o Sr. da Silva, que também é acusado em outros seis casos de corrupção, como um elemento fundamental do sistema político endemicamente corrupto do Brasil”, analisou o jornal.

Ontem, o jornal publicou um artigo do economista Mark Weisbrot, que dizia que “excluir Lula das eleições seria calamidade”. O texto apontou suposta parcialidade dos juízes envolvidos no caso.

The Guardian

O jornal britânico de “The Guardian” disse que a a condenação de Lula “complica seus planos para concorrer a um terceiro mandato e marca uma extraordinária mudança de sorte para o líder mais popular da história brasileira moderna”.