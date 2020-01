Comissão de Ética adverte Weintraub

A Comissão de Ética da Presidência da República fez uma advertência ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, por não se comportar dentro dos “padrões éticos”. Em junho de 2019, Weintraub associou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff à apreensão de 39 quilos de cocaína em uma aeronave da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que fazia escala na Espanha em direção ao Japão. “No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”, escreveu Weintraub no Twitter. Em decisão unânime, os sete conselheiros da Comissão de Ética da Presidência recomendaram que o ministro se “atente aos padrões éticos em vigor”. O relator do processo, o conselheiro Erick Vidigal, destacou em seu voto que não se espera de um ministro da educação um temperamento impulsivo e destemperado que incite o ódio.

MPF pede inquérito contra chefe da Secom

O Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar suspeitas de corrupção, peculato (desvio de dinheiro público) e advocacia administrativa envolvendo o chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, Fabio Wajngarten. O pedido foi feito pelo procurador Frederick Lustosa, da Procuradoria da República no Distrito Federal, com base em representações recebidas pelo órgão. A investigação vai mirar suspeitas de irregularidades no fato de a empresa do chefe da Secom manter contratos com emissoras de televisão e agências de publicidade que recebem verbas do governo federal. Reportagem da “Folha de S. Paulo” mostrou que Wajngarten, mesmo depois de assumir a Secom, permaneceu com 95% das cotas da FW Comunicação e Marketing. Alguns de seus clientes recebem verbas da Secom, o que configuraria flagrante conflito de interesses.

Dívida pública de R$ 4,24 trilhões

A dívida pública federal subiu 1,03% em dezembro sobre novembro, encerrando o ano a 4,249 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira 28. O valor representou aumento de 9,59% em relação a 2018, quando a dívida era de 3,877 trilhões de reais. Com isso, o estoque ficou dentro do intervalo de 4,1 trilhões a 4,3 trilhões de reais estabelecido como meta no Plano Anual de Financiamento (PAF). A dívida interna, por sua vez, subiu 1,22% em dezembro sobre novembro, 4,083 trilhões de reais no último mês de 2019. A dívida pública federal é formada por emissões de títulos internos e externos que o governo usa para se financiar, principalmente nos anos em que seu orçamento prevê déficit. Desde 2013, o Brasil não tem superávit.

Renault anuncia novo CEO

A Renault anunciou nesta terça-feira o novo CEO para suas operações globais. Luca de Meo, ex-chefe da marca Seat, do grupo Volkswagen, assume o lugar de Clotilde Delbos, que está interinamente no cargo. O executivo italiano já passou por montadoras como Toyota, Fiat e a própria Renault, onde começou a sua carreira no início da década de 1990. Estava no grupo Volkswagen desde 2009. Ele assume como CEO da Renault no próximo dia 1º de julho. Como principais desafios, de Meo terá a tarefa de impulsionar as vendas do grupo, que vem patinando nos últimos anos. Além disso, a montadora encontra-se no meio do fogo cruzado causado pelo seu ex-CEO, Carlos Ghosn, que foi preso no Japão e posteriormente fugiu para o Líbano.

iPhone volta a impulsionar Apple

A Apple pode voltar a confiar em seu produto mais querido para alavancar as vendas do balanço. A empresa apresentou resultado recorde do quarto trimestre de 2019 nesta terça-feira 28, e voltou a ver crescimento na receita de vendas dos celulares iPhone. O faturamento gerado pelos iPhones fechou o trimestre em 56 bilhões de dólares, alta de 8% na comparação com o mesmo período de 2018. A alta foi incentivada sobretudo pelo lançamento do iPhone 11, que chegou às prateleiras em setembro. Antes disso, o celular havia apresentado queda nos primeiros nove meses de 2019. Ao todo, a Apple fechou o trimestre com vendas de 91,8 bilhões de dólares, alta de 11% em relação a 2018. O lucro foi de 25,6 bilhões de dólares, alta de 9%.



Reino Unido libera 5G da Huawei

O Reino Unido decidiu contrariar os Estados Unidos e permitir que a gigante de tecnologia Huawei forneça parte da infraestrutura para a rede 5G no país, mas limitou as compras britânicas da fornecedora chinesa a componentes não essenciais. A Huawei entrou para a lista de “vendedores de risco” do governo britânico, que são proibidos de fornecer componentes essenciais das redes 5G, mas que podem suprir a demanda de outras peças para a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da tecnologia. Apesar do sinal verde, a Huawei terá participação reduzida em 35% no fornecimento das peças e equipamentos. Também será proibida de atuar em áreas consideradas sensíveis, como instalações nucleares e militares. A decisão foi tomada nesta terça-feira em reunião do Conselho Nacional de Segurança, que tem entre seus membros ministros e funcionários da inteligência britânica.

25 mi desempregados

Mais de 25 milhões de latino-americanos e caribenhos estão desempregados, e o número certamente aumentará em 2020 devido ao fraco crescimento econômico, afirmou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nesta terça-feira (28) em um relatório anual. O relatório destaca que o desemprego entre as mulheres está aumentando mais do que entre os homens e que a situação dos jovens latino-americanos “é alarmante”, pois um em cada cinco “não consegue emprego”, a taxa mais alta em uma década. “Os mercados de trabalho da América Latina e do Caribe estão passando por um momento de incerteza refletido em um leve aumento na taxa de desemprego regional e em sinais de precariedade que podem piorar em 2020”, alertou a agência ao apresentar seu relatório anual Panorama em Lima Trabalho.

Plano de paz para o Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta terça-feira 28 seu plano de paz para o Oriente Médio, mais especificamente para pacificar o conflito árabe-israelense. Autoridades palestinas, no entanto, não participaram do encontro, tampouco das negociações em torno do documento. Entre os principais pontos sugeridos por Trump está dobrar o tamanho do território ocupado pelos palestinos; tornar Jerusalém Oriental a capital do Estado Palestino; manter Jerusalém indivisivel e capital de Israel e fornecer um pacote de ajuda financeira de 50 bilhões de dólares para a região palestina. O anúncio foi feito ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De acordo com Trump, “o plano tem 80 páginas e é o acordo mais detalhado já feito”, disse.

Irã: ‘fraude do século’

Autoridades do Irã criticaram nesta terça-feira o plano de paz para o Oriente Médio dos Estados Unidos, afirmando que ele busca “humilhar” os muçulmanos e que “está morto” antes mesmo de ser colocado em prática. “Pode-se entender que eles elaboraram um plano mais amplo para humilhar todos os muçulmanos com a fraude do século”, disse o presidente do Parlamento iraniano, Ali Larijani. “O regime sionista e os Estados Unidos entenderão em breve as consequências de sua medida”, acrescentou. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, também condenou o plano de paz ontem à noite em sua conta no Twitter, que ele descreveu como “ilusório” e disse que “está morto antes de chegar”.